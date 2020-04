Många kristna i Labours skuggkabinett

Den 4 april valdes Keir Starmer till ny partiledare i Labour efter omstridde Jeremy Corbyn.

Nu har Starmer bestämt vilka personer som ska ingå i partitoppen. Det visar sig att inte mindre än fjorton personer som valts ut i det så kallade skuggkabinettet, tillhör partiets kristna grupp, rapporterar premierchristianradio.

Klimatkunnig fyrabarnsfar

En är Jonathan Reynolds, ordförande för Christians on the Left, som får förtroendet att ansvara för arbetsmarknads- och pensionsfrågor. Reynolds har suttit i parlamentet sedan 2010 och anses bland annat vara kunnig i frågor som handlar om klimat och infrastruktur.

Enligt Christians on the Lefts webbsajt går Jonathan Reynolds på gudstjänst i "Saint Michael and All Angels church i Mottram när han är hemma och i Oasis church Waterloo när han befinner sig i London".

Han är gift och har fyra barn och på sin fritid gillar han trädgårdsskötsel och att se sitt favoritlag Sunderland AFC.

Katolik och metodister

Några andra kristna som också fått den nye partiledarens förtroende är katoliken Bridget Phillipson och metodisten Cat Smith. Den förra blir finansminister i skuggkabinettet medan den senare tar hand om ungdomsfrågorna.

Cat Smith har tydligt sagt att hennes kristna tro är förklaringen till att hon engagerar sig i politiken.

En annan metodist - Maeve Sherlock - kommer precis som Reynolds att arbeta med arbetsmarknads- och pensionsfrågor, medan tro- och religionsfrågorna tas om hand av Janet Daby, som valdes in i parlamentet så sent som 2018.

Ytterligare en som valts ut av Keir Starmer är Jess Phillips, som tidigare sagt att hon är tacksam för det fina arbete som kyrkor och församlingar gör för prostituerade kvinnor och sexslavar.

Ed Miliband gör comeback

En annan politiker som också fått en plats i partiets skuggkabinett, och som alltså gör något av en comeback i politikens strålkastarljus, är Ed Miliband, som ledde Labourpartiet 2010-2015.

Christians on the Left bildades 1960 som Christian Socialist Movement och knöts till Labourpartiet 1988. För sju år sedan ändrades namnet till Christians on the Left.

Ett 40-tal ledamöter i det brittiska överhuset och underhuset är medlemmar i organisationen. Bland tidigare medlemmar finns bland andra de båda tidigare labourledarna Tony Blair och Gordon Brown.