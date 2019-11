Dubbelt så många motioner jämfört med förra året och 170 anmälda ombud. Det blåser medvind för KDU som i helgen samlades till sitt årliga riksmöte.

– Årets riksmöte är ett av de roligaste jag varit med om, säger Martin Hallander som omvaldes till ordförande för de unga kristdemokraterna i mötet som hölls i Jönköping.

Medlemsmässig framgång

Även medlemsmässigt går det framåt för KDU. Sedan valet 2018 har man fått drygt 1 000 fler medlemmar, vilket han tolkar som att allt fler vill ha en kristdemokratisk politik.

– Vi i fyller just nu ett tomrum i svensk politik i och med att vi är det enda ickeliberala ungdomspartiet inom svensk borgerlighet. Där fyller vi ett behov av en värdestyrd politik inom partierna till höger om mitten.

Till årets riksmöte hade totalt 122 motioner lämnats in, vilket alltså är fler än på flera år, och som vanligt var bredden stor på de ämnen som avhandlades. Allt från socialpolitik till skolfrågor och situationen på landsbygden.

Var det någon fråga som stack ut?

– Jag tycker att vi hade en bra diskussion om integration och migration. Det handlade till exempel om tolkstöd och hur vi får ordning och reda i migrationssystemet, berättar Martin Hallander för Dagen.

Någon fråga där ni ändrat ståndpunkt?

– När det gäller public service har vi inom KDU tidigare förordat ett avskaffande men nu tycker vi att det bör minskas till en tv- och en radiokanal som ska fokusera på samhällsinformation och kärnuppgifterna. – Däremot inga nöjesprogram. Vi tror att det är ett mer seriöst inlägg i public service-debatten som ger ett alternativ till dagens uppsvällda public service.

Hur ser ni unga kristdemokrater på slöja i skolan?

– Moderaternas förslag att utreda ett förbud mot slöja diskuterades. En motion om att förbjuda burka avslogs, vilket jag tycker var ett bra beslut.

– Ett förbud löser inte problemen med till exempel hederskultur. Religionsfriheten är viktig för oss kristdemokrater men när det inte finns några uppenbara skäl med förbud ska politikerna inte lägga sig i.

Ni vill att rökförbudet på uteserveringar, som infördes så sent som i somras, ska omprövas. Varför?

– Det stämmer att vi förordar det. Det är ett beslut vi tagit tidigare. Det bör vara upp till varje krögare att avgöra. Jag menar att det är självreglerande i längden.

Men om rökförbudet tas bort kommer det väl bli som tidigare, det vill säga att det röks på alla restauranger?

– Ett bättre sätt att lösa problematiken än ett förbud tycker vi är att varje krögare får bestämma hur det ska vara på den restaurangen, upprepar han.

– Numera är det ju också förbjudet att röka utanför en butik. Men ett butiksbiträde har inte rätt att avvisa någon av det skälet. Det är fel att sådana frågor blir polisiära.

Ni vill även tillåta pyroteknik på fotbollsarenor. Hur tänker ni?

– Det är en komplicerad fråga med många bottnar. Relationen mellan myndigheter och supportrar har försämrats avsevärt, mycket beroende på förbudet mot pyroteknik.

– Pyroteknik i sig är inte det stora problemet. Tvärtom bidrar det till att höja stämningen under matcher. I stället för att brännmärka bengaliska eldar vore det bättre att tillåta det men under ordnade former.

Motionen om att tillåta pyroteknik bifölls med stor majoritet, enligt Martin Hallander.

Är du själv fotbollssupporter?

– Ja, jag kommer från Malmö och MFF är mitt lag. Det är rotat i själen.

Vad tycker du om hur det gick i den allsvenska slutomgången?

– Det känns tungt att Djurgården vann SM-guld. Malmö hade ju chansen men det gick inte den här gången. Under debatterna i lördags satt många ombud och kollade hur det gick, det får man ha lite överseende med.

I övrigt kan noteras att KDU-ombuden beslutade att inte föreslå att moderpartiet Kristdemokraterna ska utreda ett namnbyte. Ett förslag har varit att slopa namnet krist, men det föll inte i god jord på riksmötet i Jönköping.

Kristdemokratiska ungdomsförbundet har cirka 5 500 medlemmar.

