På ett bord framför altaret i Church of the Holy Name and Our Lady of the Sacred Heart i östra London hade ljus placerats så att de formade siffran 39.

– I dag samlas vi för att komma ihåg de människor som har lämnat oss, sa prästen Simon Nguyen enligt The Telegraph.

– Dessa människor som brukade bo bland oss, som åt med oss. I dag är de inte längre kvar hos oss.

Utredningar ska inledas

På måndagen rapporterade samtliga statliga medier i Vietnam att polisen i landet hade gripit åtta personer misstänka för inblandning i 39 vietnamesiska medborgares tragiska död i en lastbilscontainer i Essex i östra England.

– Baserat på vad vi får veta från de misstänkta kommer vi att inleda utredningar för att bekämpa och utrota dessa grupper som olagligt transporterar människor till Storbritannien, säger Nguyen Huu Cau, polischef i en provins i centrala Vietnam, enligt Daily Mail till en vietnamesisk nyhetsbyrå.

Läs också Minnesmässa i Vietnam: Jag ber varje dag men hon var troligen en av de döda