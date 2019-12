Möss har flyttat in i kyrkan i Landskrona

Strax innan första advent dök en liten, liten dörr upp en bit ovanför stengolvet i Sofia Albertina kyrka i Landskrona. Det var tecknet på att två kyrkmöss flyttat in i kyrkan. Sedan dess har man varje morgon kunnat hitta nya spår efter mössen. En ljusslinga har dykt upp kring den lilla dörren, en spelplan med några clementiner och oblater har hittats i gången. Där hade kyrkmössen spelat Tre i rad.

– Kyrkmössen heter Sofia och Albert. De är skygga för människor, men man kan se bilder på dem på Facebook och Instagram, säger Maria Sääw.

Pysslar och fotar

Hon är en av "mammorna" till kyrkmössen och den som tar och lägger upp bilderna på nätet. Det var hon som kläckte idén om ett par kyrkmöss som ska göra bus i kyrkan varje dag fram till jul. Och det är hon som pysslar ihop mössens bus, med en närmast oändlig fantasi och variation.

– Idén kommer från USA där man har en tradition som heter Elf in Shelf. Man leker att en tomtenisse flyttar in i huset och håller koll på barnen under hela december. När mina barn var små hade vi ett par små nissar som hittade på bus varje natt. Det är därifrån som inspirationen kommer, berättar Maria Sääw.

Många taggar

Kyrkmössen i Landskrona har redan blivit enormt populära.

– Det är ett sätt att göra kyrkan lite mer levande än vad många kanske uppfattar den som. Och att kommunicera med våra följare på sociala medier. Det är jättemånga som engagerar sig, taggar och undrar vad som kommer att hända härnäst, berättar Mathilda Simonsson-Torstensson, kommunikatör vid församlingen.

I söndags hade kyrkmössen till exempel slagit in alla psalmböcker i julpapper.

– De över 200 besökarna fick var sin "julklapp" vid ankomsten till kyrkan och fick ta bort pappret för att kunna använda psalmböckerna, säger Mathilda Simonsson-Torstensson roat.

Svarar på brev

Över 10 000 personer har sett bilderna på sociala medier. För dem som inte har sociala medier finns i stället information i själva kyrkan. Plus spåren som kyrkmössen lämnat efter sig, som den lilla dörren och Tre i rad-spelplanen.

Och barngrupperna som kommer för att se julkrubban får en extra attraktion. Den som skriver brev till Sofia och Albert utlovas ett svar från mössen.

