Nazistiskt hot mot utställning om Förintelsen

Utställningen "Fading Stories - pass them on" (Berättelser som håller på att försvinna - för dem vidare) visas under den pågående Almedalsveckan.

Det uppskattas inte av nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR, som är på plats i Visby i år precis som förra året.

Stod i vägen

Vid lunchtid på tisdagen blockerade en grupp från NMR ingången till utställningen, som visar porträtt av överlevande från Förintelsen, rapporterar Aftonbladet.

– När en kvinna försökte ta sig in stod flera nazister i vägen och när hon slutligen lyckades ta sig in i följde flera av dem efter henne in, berättar en anställd.

Inne i utställningslokalen började NMR-anhängarna kommentera porträtten som hänger på väggarna. Enligt en anställd skrek de "Jävla mytomaner" och häcklade utställningen.

Hotfull stämning

De anställda upplevde situationen som extremt hotfull, berättar de för tidningen.

Efter det inträffade kommer säkerheten vid utställningen att förstärkas.

– Vi kommer inte vara ensamma här utan det ska alltid vara bemannat. Vi har sedan tidigare en nära relation med polisen och ett speciellt nummer vi kan ringa, säger en anställd.