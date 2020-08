För drygt ett år sedan gick Travis Hamonic och hustrun Stephanie igenom en tuff period.

Deras lilla dotter Charlie fick akuta andningssvårigheter. Det visade sig vara ett elakt virus som krävde respiratorvård. I ett pressmeddelande förklarar han:

"Vi svävade i ovisshet, men med Guds hjälp och egen kamp lyckades vår lilla flicka till slut övervinna viruset och återhämta sig."

Risk för coronasmitta

Sedan dess har de "blivit välsignade" med sitt andra barn, en pojke.

"Med tanke på vad vår dotter gick igenom och de konsekvenser det kan innebära om hon skulle drabbas av coronaviruset, har jag bestämt mig för att inte vara med i slutspelet" berättar Travis Hamonic.

Riskerna med coronaviruset gör alltså att den långe backgiganten som mäter 188 centimeter i strumplästen, avstår från att delta i lagets matcher under den resterande delen av säsongen.

Välsignad av Gud

Han förklarar också hur hans kristna tro och relation till Gud påverkat beslutet:

"Gud har välsignat mig med förmågan och möjligheten att spela i NHL. Det är ett privilegium och jag är stolt över att få representera en fantastisk klubb som Calgary Flames."

"Förra året upplevde vi att Gud visade oss som familj sin nåd och kärlek i samband med att vår lilla flicka ådrog sig ett mycket svårt virusangrepp."

"Vi tillbringade våra längsta, mest ovissa och svåraste veckor i livet vid vår dotters sjuksäng. Vi kunde inte göra annat än att hålla hennes hand, pussa henne på pannan, och be till Gud", fortsätter han.

Familjen före hockeyn

Hamonic betonar sin vilja att hjälpa sitt lag när Stanley Cup-slutspelet avgörs. Men landar i att han har ett större ansvar just nu än att spela ishockey:

"Jag önskar att jag kunde snöra på mig skridskorna och hjälpa laget genom att tackla och täcka skott, men min familj kommer alltid först" skriver Travis Hamonic enligt Calgary Sun.

"Att vara mina barns pappa är det viktigaste jobbet jag har", avslutar han och önskar sitt lag lycka till.

Det innebär att han missar Calgary Flames möten med Dallas Stars i en av åttondelsfinalerna i Stanley Cup-slutspelet, som inleddes i natt, svensk tid.

Flames blev klart för åttondelsfinal efter seger mot Winnipeg Jets med 3-1 i matcher. Matchserien mot Dallas Stars avgörs i bäst av sju matcher.

Treenig tröja i Islanders

Travis Hamonic växte upp i en kristen familj och under en period i New York Islanders hade han nummer 3 på sin tröja som ett tecken på treenigheten, Fadern, Sonen och den helige Ande.

Hamonic trejdades från Islanders till Calgary Flames i juni 2017 där han sedan dess varit en viktig kugge.

Den högerfattade backklippan, som fyller 30 år den 16 augusti, har spelat totalt 637 matcher i världens bästa hockeyliga, NHL. Och han vill vara med flera år ytterligare.

Sportkanalen ESPN gjorde en dokumentär om honom med titeln "In the Name of The Father".

