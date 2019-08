Nu har böneteamet från Tanzania landat

Efter ankomsten till Arlanda satte sig gruppen direkt på en buss för vidare färd mot Ralingsåsgården utanför småländska Aneby där en fyra dagar lång nationell bönekonferens arrangeras i veckoslutet.

Temat är "Guds eld över Sverige" och i likhet med förra året, då en grupp från Tanzania besökte Sverige för att be inför riksdagsvalet, kommer bönen även i år att beröra den politiska ledningen i Sverige.

Ber om ny missionsvåg

Men fokus kommer att vara på väckelse i landet.

– Det ber vi speciellt för på lördag kväll, säger Anders Gerdmar som är värd för konferensen.

– Historiskt sett har Sverige också varit ett starkt missionsland, men numera är det inte så. Därför kommer vi även att be om att en ny missionsvåg ska utgå härifrån.

Liksom förra året kommer gruppen från Tanzania senare under vistelsen i Sverige att dela upp sig och besöka församlingar runt om i landet.

Tidigare i år beskrev Anders Gerdmar förra årets besök som en stor framgång. Han har stora förväntningar även på årets bönesatsning och den här gången lyfter han även fram det ledarseminarium som har arrangerats på Ralingsåsgården i veckan.

– Ett 50-tal personer, många av dessa pastorer, från olika samfund i Sverige har deltagit. Några av ledarna från Tanzania har varit här hela veckan för att inspirera oss i Sverige att be. I Tanzania lever de väldigt starkt i bön och det är viktigt att vi får ta del av detta, det är en nyckel för situationen i Sverige.

"Vi är era barn"

Anders Gerdmar förklarar att deltagarna på ledarseminariet har gått in i tanzaniernas sätt att be.

– I Tanzania börjar de be klockan 5 på morgonen och sedan ber de av och till under hela dagen och slutar inte förrän sent på kvällen. De säger "vi är era barn" och syftar då på att svenska missionärer, i detta fall från pingstmissionen, reste till Tanzania en gång i tiden. Nu kommer de tillbaka hit och det här är bland de tydligaste exemplen på mission i retur som jag har sett.