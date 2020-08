Nu välkomnas folk tillbaka in i kyrkan

– Hej. Du ska få en tidskod, 10.38.

Det är en ovanlig välkomsthälsning jag får då jag kliver in i Södertörnskyrkan i Huddinge, där jag prickas av med ankomsttid i stället för namn. Anledningen är dubbel, man vill hålla koll på att inte fler än 50 personer kommer in i lokalen, men man vill samtidigt låta folk komma in under anonymitet.

Trend bland kyrkor

"Vi ställer inte in, vi ställer om", löd parollen i våras då kyrkor över hela landet stängde sina dörrar in till gudstjänstgemenskapen, för att i stället hälsa välkomna på nätet.

Nu råder en motsatt trend, trots att pandemin är långtifrån över är det dags att återerövra kyrkrummet. Södertörnskyrkan, som tillhör pingströrelsen, är bara en i mängden som gör den här resan just nu.

Öppnar på prov

Man gör det lite i smyg. Utåt har församlingen inte annonserat att man är välkommen, den enda reklamen har skett via förra veckans webbsända gudstjänst. Därför har enbart 18 personer letat sig hit, förutom de medverkande och teknikerna.

– Just nu öppnar vi upp lite på prov, förklarar pastorn och föreståndare Monica Werner.

Hon säger att det kan låta enkelt att bara gå tillbaka till det gamla vanliga, men hon beskriver det ändå som en omställning som måste ske. Sedan mitten av mars har gudstjänsterna enbart sänts via webben och nya rutiner har redan arbetats in.

– När det är gudstjänst fokuserar har man tänkt på vad som går genom rutan, säger hon.

Det har inneburit att gudstjänsten klockas till en timme, Monica har själv dragit ned på hur länge hon predikar med uppskattningsvis tio minuter. Det har blivit mindre repetitiv lovsång och mer berättande sånger, allt anpassat för dem som följer gudstjänsten hemifrån.

En högtidsstund

På plats i kyrksalen sitter två entusiastiska damer och väntar på att det hela ska dra igång.

– Det är högtidligt, säger Birgit Eriksson om återkomsten till kyrkan.

– Ja, vi har längtat efter att få komma hit, fyller Gun-Britt Algelin på med.

Båda sitter annars i coronakarantän, då de är 70-plussare, men här i kyrkan passar de på att sitta bredvid varandra då de ändå umgås vid sidan av. Men de ser till att hålla betryggande avstånd till resten av församlingen, som sitter utspridda i små kluster i kyrksalen.