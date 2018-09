Oberoende grupp granskar Bill Hybels

Nyheter

I gruppen ingår två kvinnor och två män. Dessa är Jo Anne Lyon, Leith Anderson, Margaret Diddams samt Gary Walter. Samtliga erfarna och kända kristna ledare i USA.

Gruppen kommer att utreda anklagelserna mot Hybels, både hans roll som pastor i församlingen Willow Creek och som ledamot i Willow Creek Association.

Den kommer även att granska den kultur som utvecklats i församlingen och i de församlingar som finns inom Willow Creeks organisation.

Rapport klar nästa år

Gruppen kommer att arbeta utan inblandning av församlingen och förhoppningen är att utredningen ska vara klar under första delen av 2019, rapporterar religionnews.com.

Tanken är att det undersökande arbetet ska leda fram till förslag och rekommendationer hur församlingen kan gå vidare efter det som hänt.

Bill Hybels avgick som pastor och föreståndare i Willow Creek Community Church i Chicago i början av april i år. Han nekar till de anklagelser som riktas mot honom.

Responsen på att gruppen fått uppdraget av församlingen varierar. Teologen Scott McKnight i Illinois tycker att en oberoende grupp är ett steg i rätt riktning.

– Beslutet innebär ett steg framåt men arbetet med intervjuer måste skötas med stor försiktighet och integritet, säger Scott McKnight.

Göra upp med förflutna

Andra, som Boz Tchividjian som leder organisationen Godly Response to Abuse in the Christian Environment, anser det otillräckligt att tillsätta en grupp för att ta reda på vad som hänt.

– Min åsikt är att Willow Creek aldrig kan gå vidare och komma framåt utan att man blottlägger, helt och fullt inser och förstår och gör upp med sitt förflutna, menar Tchividjian.

Läs också: Hela Willow Creeks ledning avgår

Pastor Steve Carter, som under flera år arbetade tillsammans med Bill Hybels i församlingen, beskriver sin inställning till sin vän och mentor.

Carter erkänner att han har "blandade känslor" för Bill Hybels.

– Jag har tusen goda minnen av och med Bill. Och jag har tio sår på grund av honom, säger Carter i en intervju som publiceras i religionnews.com.

Steve Carter slutade som pastor i Willow Creek i augusti i år efter en artikel i New York Times där en före detta kollega kom med allvarliga anklagelser mot Hybels om sexuella trakasserier.

Hela den tidigare församlingsledningen har också avgått till följd av anklagelserna mot Hybels.