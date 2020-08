Prästens kyrkogarage i miniatyr till robotgräsklipparen

Förra sommaren när altanen skulle byggas ut på Michael Flodhags villa anlitade han snickaren Dan-Erik Joelsson som tidigare gjort flera andra jobb åt honom, och som han lärt känna.

Då uppstod ett behov av att flytta på Michaels robotgräsklippare.

– Jag fick en idé att jag skulle vilja ha ett garage till klipparen. Helst i form av en kyrka och det sa jag till Dan-Erik, berättar Michael Flodhag för Dagen.

Kom med kyrkan

Sedan tänkte han inte så mycket mer på saken. I våras hörde Dan-Erik av sig och meddelade att han gjort ritningar på ett garage som en kyrka "för skojs skull".

Efter lite dialog mellan de båda, bland annat om tornets placering, kom ett sms från Dan-Erik: "Är du hemma?" "Bra, då kommer jag!" En halvtimme senare parkerade en skåpbil utanför huset.

– Han hade med sig kyrkan, tillverkad i plåt. Med ett eget kyrktorn och en kyrkklocka från Clas Ohlson som fungerar, berättar Michael Flodhag.

Tror inte det är sant

I toppen finns ett träkors som Dan-Erik svarvat. Han hade med sig två kors, ett i teak och ett i ek. Det som sitter på just nu är det i teak, och som förgyller alltihop.

– Otroligt! Jag tror fortfarande inte det är sant. Kyrkan är jättefin och det bästa är nog att den är unik. Jag har svårt tro att det finns någon mer i Sverige som har ett sådant garage till sin klippare.

Fick 400 likes på FB

Michael gick med i en Facebookgrupp som heter "Robotgräsklippare". Där la han ut en bild på nytillskottet.

– På bara någon timme fick jag över 400 likes. Folk blev vilda. Många tyckte det var superhäftigt, förklarar han.

– En i gruppen är precis som jag Star Wars-nörd och föreslog att vi skulle göra ett tryck med texten "May the force be with you". Kanske blir det så eller en parafras på ett Jesusord: "Kom till mig, så får ni kraft."

Till saken hör nämligen att laddstationen till robotgräsklipparen finns i garaget. Så varje gång klipparen behöver laddas kör den in i den lilla kyrkan.

Biskopen kommer inte

Michael Flodhag funderar på att fixa kyrkfönster och några andra detaljer på kyrkan. Men någon invigning av Skaras biskop Åke Bonnier lär det inte bli.

– Jag hörde av mig till Åke och undrade om han kunde komma hit och inviga kyrkan. Men han sa att en kyrka som redan tagits i bruk inte behöver invigas.

– Jag tycker han kom undan lite för lätt med det svaret, men det får vara okej, säger Michael Flodhag och skrattar.

Tilläggas kan att prästen själv bor på Kapellgatan i Gånghester, som ligger i närheten av Borås.

Vad har du betalat för kyrkan?

– Den går inte att köpa för pengar. Skämt åsido, jag fick den för ett kompispris.

Har snickaren fått beställningar på fler kyrkgarage?

– Inte vad jag vet, men i så fall måste han börja ta betalt. Det tog säkert minst en vecka att göra ritningar och tillverka den, det är ett precisionsjobb för en specialist.

Fotnot: "May the force be with you" är ett bevingat Star Wars-uttryck som med tiden och genom en ordlek förvandlats till att innebära den 4 maj (May the 4th) vilken är den internationella Star Wars-dagen.