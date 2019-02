Prolife-svar på abortlag – ultraljud livesänds

Det är den kristna organisationen "Focus on the Family" som ligger bakom projektet "See life clearly" (klar syn på livet, red anm).

Kampanjen är den största satsningen i organisationens historia man uppmanar folk att underteckna uppropet "A Declaration of Life" samt att planera in att delta i kampanjens stora avslutning, den 4 maj i New York.

– Då hoppas vi kunna fylla Times Square med prolife-amerikaner, vi kommer ha livemusik, inspirerande talare och det bästa av allt, live ultraljud i 4D på en storbildskärm, meddelar Focus on the Family

Genom att genomföra evenemanget hoppas Focus on the Family på ett kraftfullt sätt visa världen att ett ofött barn i livmodern också är en människa som bör få chansen att födas.

– Med 4D teknologin kommer det se ut som en bild på en ettåring. Det finns ingen möjlighet att en person kommer kunna säga att "det där är inget barn", sa Jim Daly ordförande och vd för Focus on the Family till CBN News.