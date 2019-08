I programmet "The Late Show with Stephen Colbert" är publiken vana vid att se progamvärdens humoristiska sida. Inte lika ofta visar han sin mer seriösa. Men i torsdagens intervju i CNN:s program "Anderson Cooper 360" blev stämningen påtagligt känslosam.

Med tårar i ögonen frågar Anderson Cooper Stephen Colbert om ett tidigare uttalande av komikern. "Du sa i en intervju att du har lärt dig att älska det som du allra helst önskar inte skulle ha hänt. Du säger sedan, vilka straff från Gud är inte gåvor? Tror du verkligen på det?"

Hans svar kommer efter en stunds eftertanke: "Ja. Det är en gåva att existera och med existens kommer lidande. Det går inte att undgå det."

You said "what punishments of God are not gifts. Do you really believe that?" @andersoncooper, choking back tears, asks Stephen Colbert, as they discuss grief.



"Yes," replies the comedian. "It's a gift to exist and with existence comes suffering. There's no escaping that." pic.twitter.com/RXJcpbPOzE