Stor grupp EFK-pastorer reser till Alphakyrka i London
Präst från Holy Trinity Brompton inspirerar vid Evangeliska frikyrkans medarbetarkonferens
Tom Jackson, präst i Alphakyrkan Holy Trinity Brompton i London (i mitten) ihop med EFK-pastorerna Kim Brynte och Johannes Stenberg vid EFK:s medarbetardagar i Lugnetkyrkan Falun.
Thomas Österberg
Årskongressen med val av nya EFK-ledare får flytta fram en vecka för att Evangeliska frikyrkans pastorer till våren ska få möjlighet att gemensamt resa till London och Alphakyrkan Holy Trinity Brompton.