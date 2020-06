Street church satsar på bön och nytt bibelprojekt

Street church har tvingats ställa in mycket av sin utåtriktade verksamhet.

– Vi har pausat det vi vanligtvis gör på festivaler och liknande, berättar Birgit Åkesson på Street church, som så här års brukar vara på plats på olika evenemang för att presentera det kristna budskapet.

Rätt läge för bön

Men det finns aktiviteter som alltid går att utföra. Som bön till exempel.

– Det finns mycket tid till sådant som kan vara svårt att hinna med annars. Vi satsar extra mycket på bön på kvällar nu under pandemin, berättar hon för Dagen.

Ett nytt bibelprojekt är stöpsleven i stil med de biblar som producerats av Bible for The Nations under årens lopp och som delats ut av Street church, som båda drivs av paret Åkesson. Dessa är inriktade på olika målgrupper, där Bikerbibeln är ett exempel.

– Det är en specialutgåva på 128 sidor med Nya testamentet och vittnesbörd. Bland annat finns där en intervju med en pastor på Irland som blivit frisk från corona och upplevt Guds hjälp i detta, berättar hon.

När höstmörkret faller

Den nya Bibeln, som finns på flera språk, har på svenska titeln "Boken om hopp" och är tänkt att lanseras i höst. Ett arbete som passar bra att göra nu i coronatider.

– Hösten är en jobbig tid för många, när mörkret kommer blir ensamheten mer påtaglig och då tänker vi att en bibel som förmedlar hopp passar bra.

– Tanken är att församlingar ska dela ut den till människor sitt närområde. Det är jätteviktigt att vi som kyrkor förmedlar hopp i den här tiden, menar Birgit Åkesson.

Street church har också tryckt 25 000 bikerbiblar på polska, som ska delas ut på fängelser så snart det blir tillåtet. Samma sak gäller 20 000 exemplar av Jesus story book, vars målgrupp är unga på barnhem och ungdomsfängelser i Polen.

Håller sig hemma

Ove Jonsson på Bussmissionen kan inte heller göra det han brukar. Han säger att han inväntar besked från Folkhälsomyndigheten.

– Med restriktioner på maximalt 50 personer är det svårt för oss att göra det vi brukar. Bussen är visserligen ganska stor men man sitter ändå ganska tätt.

– Dessutom får vi inte resa längre än två timmar enligt föreskrifterna och därför vi håller oss hemma.

Han upplever en rädsla hos många människor att drabbas av coronaviruset.

– Sverige står ju stilla, alla väntar på besked från myndigheterna och regeringen. Vi skulle verkligen behöva vara ute och berätta vad Gud kan göra i en människas liv, men det går inte just nu.

Finns det något ni kan göra?

– Ja, vi har bussen på en verkstad för att byta färdskrivare. Den fungerade inte som den skulle. Sådana saker får man försöka passa på att ordna med nu, berättar Ove Jonsson som arbetat 25 år med Bussmissionen och rest land och rike runt.

En förändring som skett nyligen är att Ove och hustrun Agneta, som också är engagerad på heltid i Bussmissionen, flyttat från Smögen på Västkusten till Sveg i Härjedalen.

– Det har inte med coronapandemin att göra, utan var planerat sedan tidigare. Härjedalen ligger ju mitt i Sverige och är en bra plats att utgå ifrån för oss som har hela Sverige som arbetsfält.

Är du själv rädd för att drabbas av viruset?

– Nej, men det gäller att använda sunt förnuft och vara försiktig. Det vill säga respektera andra och hålla avstånd. Då ska det nog fungera bra.

