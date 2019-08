Syrisk-ortodoxa unga fick möta patriarken i Sverige

– Shlomo!

Här och var på Bosön hörs den syrianska hälsningsfrasen. Sedan mitten av veckan pågår en internationell konferens för syrisk-ortodoxa unga vuxna på idrottsanläggningen Bosön på Lidingö. Bakom konferensen står ungdomsförbunden i Sveriges två syrisk-ortodoxa stift.

– Jag är här för att jag vill komma närmare Gud och växa andligt. Sedan är det roligt att umgås med andra som har samma tro som en själv, säger 27-åriga Diana Rhawi från Södertälje.

Frågestund med patriarken

Hon är på väg in till en frågestund med syrisk-ortodoxa kyrkans patriark Mor Ignatius Afrem II, som rest till Bosön från Damaskus, där han har sitt säte. Till ljudet av jubel och applåder kommer patriarken in i hörsalen, där omkring tvåhundra unga vuxna väntar på att få svar på sina frågor.

– Det är en glädje för mig att vara med er här i Sverige – ett land som anses vara diaspora för vår kyrkas medlemmar, men det har blivit ett hem för hundratusentals som är födda här, säger syrisk-ortodoxa kyrkans högste ledare.

Sedan lägger han till:

– I kristendomen är den enda diasporan för oss jorden, oavsett var vi bor. Jorden är ett främmande land för oss. Vårt hem är i himlen, här är vi främlingar.

Fråga om tvivel

Sedan börjar han besvara åhörarnas frågor. Lugnt och metodiskt svarar han under ett par timmar på de frågor som ställs i mikrofonen eller som kommit in skriftligt. Frågorna spänner över en rad ämnen, som dopet, hur man är en god gudfar eller gudmor och prästernas och biskoparnas särskilda klädsel.

En person undrar hur man ska möta tvivel på Gud.

– Tron är en kallelse från Gud, det betyder att vi alla är kallade att tro på honom. Men vi måste gensvara på den kallelsen, säger patriarken.

Han säger att tron måste få andlig näring i form av bön, fasta, deltagande i kyrkan och i sakramenten. Men det viktigaste, säger patriarken, är att be Herren om vägledning.

– Hur kan man då be om man inte tror? Tron har såtts i hjärtat, den finns där på insidan. Alla har tvivel under olika skeden i livet, men vi behöver vända oss till Gud och be: Hjälp min otro! Jag är säker på att han hjälper oss om vi vänder oss till honom och ber om hjälp.

Får salen att skratta

Ibland säger syrisk-ortodoxa kyrkans högste ledare något oväntat som får hela salen att brista ut i skratt. När storbildsskärmen visar ett Swishnummer som det går att skicka pengar till för att stödja etableringen av ett syrisk-ortodoxt kloster i Sverige, säger någon skämtsamt att Swish låter som ett rengöringsmedel.

Patriarken fyller snabbt i:

– Ett rengöringsmedel som rengör fickorna!

Sedan återgår han till allvaret och fortsätter svara på frågorna.

Efter frågestunden är Diana Rhawi från Södertälje mer än nöjd.

– Det var underbart att vi fick det här tillfället att ställa våra frågor till patriarken och få svar, säger hon.

"Mäktigt att vara här"

Även barndomsvännerna Christa-Maria Raheb och Alicia Sun, 18 och 19 år, från Märsta uppskattar patriarkens närvaro på konferensen.

– Det är mäktigt att vara här. Det är väldigt fint att patriarken, biskoparna och prästerna visar att det inte är någon skillnad på oss. De finns här för oss, säger Christa-Maria Raheb.

Hur visar de det?

– Det gör de på många olika sätt. På morgonbönen i morse, till exempel, var biskoparna med och gjorde huvud, axlar, knä och tå med oss. Det var fint gjort av dem, säger Christa-Maria Raheb.

En annan sak som är bra med konferensen på Bosön är att det är så många kristna på en och samma plats, tycker Alicia Sun, som tog studenten i våras.

– På min skola var det inte alls många kristna, om jag berättade vad vi gör i kyrkan var det ingen som förstod. Det betyder mycket för mig att träffa alla som är här, säger hon.

Christa-Maria Raheb håller med och säger att det går att "prata fritt" om Gud på konferensen.

– Här behöver man inte bli missförstådd. Man ser att det faktiskt finns ungdomar ute i världen som tjänar och tror på samma Gud, säger hon.

