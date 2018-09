Tonåring överlevde sju veckor på flotte

Nyheter

En indonesisk tonåring har överlevt 49 ensamma dagar drivandes till havs, sedan förtöjningarna till hans flotte släppt och farkosten drivit i väg 250 mil.

Den 18-årige Aldi Novel Adilang arbetade med att se till att en flottliknande fiskefälla hade fungerande lampor. Flotten, som kallas rompong, låg förankrad ungefär tolv mil utanför ön Sulawesi. Adilang fick mat, vatten och andra nödvändigheter av sin chef som dök upp vid flotten ungefär en gång i veckan. Men när chefen kom dit en dag i mitten av juli var både flotten och den unge mannen borta.

Bad till Gud

Kraftiga vågor hade slitit upp flottens förtöjning och slungat den ut i havet.

– Det enda vi kunde göra var att be till Gud, säger Adilangs mamma.

Aldi Novel Adilang ska också ha bett till Gud och berättar, enligt the Guardian, att vid ett tillfälle ville han ta sitt eget liv men kom ihåg föräldrarnas råd att då man befinner sig i nöd ska man be. Han hade också en bibel med sig på flotten.

Hittades av båt

49 dagar senare hittades han ungefär 250 mil rätt ut i havet av ett förbipasserande skepp som var på väg till Japan.

– Jag fick en chock när vi fick veta att han överlevt. Jag är så lycklig, berättar mamman.

Aldi Novel Adling överlevde genom att fiska och slita av träflisor från flotten, som han sedan brände och använde för att tillaga fisken. Han fick vätska genom att slicka på sina kläder som stänkts ner med havsvatten.

Den 8 september återvände han hem till Indonesien, med hälsan i behåll.

– Han fyller 19 nu den 30 september, det ska vi fira, säger mamman.

TT och Jacob Zetterman