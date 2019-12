Trendbrott: Svenskarnas biståndsvilja sjunker

Två år i rad har nu stödet för biståndsanslagets storlek minskat, och detta gör att man nu kan tala om en trend, menar Carin Jämtin, som presenterade Sidas attitydundersökning vid en presskonferens i Stockholm på tisdagen.

Sida undersöker varje år svenskarnas attityder till biståndet och även kunskaperna om hur det ser ut i världen vad gäller fattigdom, konflikter och utveckling.

Det som sticker ut i årets undersökning är främst att nio procentenheter har flyttats från gruppen som säger att biståndet är "ungefär lagom" till att det "bör minska".

- Det är en rejäl försämring, och jag tycker att man kan tala om en trend. Man kan också tala om en samhällstrend när det gäller vilka sektorer man ska prioritera, och då handlar det om vård och skola och vad vi gör här hemma, säger Carin Jämtin till Dagen.

"Vi skiljer ut oss"

Men man ska även minnas att den svenska biståndsviljan ändå ligger i topp i Europa, säger hon. Sjuttiofem procent av svenskarna anser att Sverige gör skillnad i världen.

- Vi skiljer ut oss på det här området, och då är det viktigt att vi fortsätter vara riktigt bra biståndsgivare och fortsätter påverka andra länder att bli ännu bättre biståndsgivare, säger hon.

I dagsläget är det dock viktigare än någonsin att bli bättre på att berätta om vilken skillnad svenskt bistånd gör i världen, menar Sida-chefen.

Har du några tankar om hur detta kan ske?

- Dels måste vi arbeta bättre med demokratifrågor och mänskliga rättigheter. Berätta vad vi gör runt yttrandefrihet och hur vi stöder miljörättskämpar. Det är områden som svenskar tycker är viktiga, säger hon.

- Vi behöver också prata mer om jämställdhet, om kvinnors och flickors rättigheter. Där gör vi mycket bra saker, och kan berätta om det konkret.

Kyrkorna viktiga

Carin Jämtin säger till Dagen att hon tror att det framför allt gäller nu att nå ut lokalt, att jobba till exempel med kommuner. Hon ser också kyrkorna som viktiga partners i det arbetet.

- Det finns många engagerade folkrörelser. Kyrkorna gör mycket bra i dag. vi ska också komma ihåg - både kyrkorna och Sida - att berätta att det vi gör faktiskt är bistånd. Där har vi ibland varit otydliga. Vi har berättat att det handlar om utveckling, och då tagit för givet att människor förstår att det är bistånd. Där får vi vara lite mer "rakt på".

Märkligt nog, poängterar Carin Jämtin, finns en trend som motsäger att svenskarna skulle vara mindre benägna att ge bistånd: viljan att ge under galor som till exempel Musikhjälpen verkar bli allt större. I år slog givandet alla rekord under just den galan, som hölls nyligen.

- Det visar på ett engagemang. Människor startar också egna insamlingar till exempel runt födelsedagar. Jag tycker det är bra, för det kommer ofta till organisationer som gör bra saker.

"Gör fantastiska insatser"

Men det som folkrörelser och enskilda mindre organisationer ofta inte gör är att arbeta med systemuppbyggnad, säger hon. Här kan statliga Sida komplettera.

- Och då kommer jag tillbaka till det här att vi behöver berätta om vad det offentliga biståndet gör. Vi tar fram skolsystem och läroplaner, vi arbetar med lantmäteri - sådant som gör att samhällen kan fungera. Det gör inte folkrörelser. Folkrörelserna gör fantastiska insatser, men här kan vi komplettera varandra. Det är den här helhetsberättelsen vi måste bli bättre på.

