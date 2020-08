Tv-serien "The chosen" redo för ny säsong

Hängivna tittare världen över har väntat, bett- och gett- för att om möjligt få se tv-serien "The Chosen" ta vid där den slutade. I ett Youtubeklipp riktat till seriens fans släppte regissören Dallas Jenkins den efterlängtade nyheten.

– Nu kan jag äntligen berätta att vi fått grönt ljus för en andra säsong av "The Chosen". Den kommer att spelas in under hösten, säger Dallas Jenkins i filmklippet.

Julberättelsen väckte intresset

Han var regissören för vilken portarna till Hollywoods filmstudior öppnats. Men efter att den tänkta genombrottsfilmen floppat stod den lovande regissören utan jobb. Med erfarenheterna från filmens värld skapade han i stället en julfilm till församlingens julfirande. Men berättelsen om den utstötta, haltande herden berörde fler än församlingsmedlemmarna. Det 18 minuter långa avsnittet fick över 15 miljoner visningar. Detta öppnade för möjligheten att spela in en flersäsongsserie om människorna i Nya testamentet.

Idén väckte intresset hos över 19 000 investerare. Tillsammans gav de ungefär 10 miljoner amerikanska dollar. Serien är därmed det filmprojekt som fått störst stöd genom gräsrotsfinansiering någonsin. För att göra berättelserna tillgängliga för så många som möjligt ses avsnitten via mobilapplikationen "The chosen".

Påsken 2019 hade serien premiär och åtta avsnitt lanserades under året. Men om fansen var beredda att ge skulle de få se mer. Dallas Jenkins planerar nämligen att spela in sju säsonger av serien.

– I den situation vi är i verkade det inte möjligt att spela in en andra säsong. I och med spridningen av coronaviruset stängde allt ner, säger han i youtubeklippet.

Dallas Jenkins berättar att han i det läget sökte sig tillbaka till platsen gården där de spelat in julfilmen. Där vände han sig till Gud i bön. Påmind om sin egen begränsning släppte han taget och lät ansvaret för förverkligandet av en andra säsong falla på Gud.

– Efter detta öppnades alla stängda dörrar inom en vecka. Nej blev ja inom bara några timmar, säger han.

Premiären tidigareläggs

Premiären av den andra säsongen var framskjuten till påsken 2021 men kan antagligen tidigareläggas i och med att teamet valt att filma trots rådande pandemi.

– Vi kommer om några veckor börja planera säsong tre till och med sju. Vi vill veta vart serien är på väg.

Det är lärjungarnas och Jesu vardag som lyfts fram i tv-serien. Den har fått mycket positiv kritik och manusskribenterna ser fram emot att gräva ännu djupare bland karaktärernas känslor.

– Lärjungarna kämpar i andra säsongen med förlåtelse och om sådant som hänt. Ibland sker omvändelsen snabbt och för vissa är det som en långsam soluppgång. Vissa av dem gör val som andra inte förstår sig på.

