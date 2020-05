Det kom en förfrågan från Västmanlands länsstyrelse om Västerås stift kunde hjälpa till och avlasta den befintliga samtalsjouren genom att under coronakrisen ha extra telefonlinjer för stödsamtal. Därför bestämde Västerås stift att denna vecka öppna jourtelefon för hörande och även en bildtelefon för döva. Stiftet bedriver vanligtvis flera olika verksamheter på teckenspråk. Det kan handlar om gudstjänster, andakter, enskilda samtal och gemenskapsträffar. Men under coronakrisen har flera av dessa verksamheter begränsats eller ställts in.

Stort samtalsbehov

Det bedöms finnas ett stort behov av samtalsstöd bland Sveriges döva befolkning i coronakrisen. Och det är viktigt att få kommunicera direkt med den man pratar med utan tolk, menar Åsa Grönberg. Hon arbetar som stiftkonsulent för teckenspråkigt arbete i Västerås stift och administrerar den nya samtalsjouren för döva. Det är första gången Svenska kyrkan ger möjlighet till döva att genom en öppen bildtelefon få samtal och stöd.

– Döva som bor i Västmanland och Dalarna kan nu ringa in spontant från sin egen telefon och få prata direkt, säger Åsa Grönberg, till Dagen.

Telefonen bemannas måndagar, onsdagar och fredagar mellan kl 10 och 13. Prästen Johan S Wissner som själv är döv och pratar teckenspråk är en av dem som kommer ta emot samtalen. Han har god erfarenhet av att ge samtalsstöd via bildtelefon då han tidigare varit "syssnare" på Barn och ungdomsjour på teckenspråk (BOUJT).

Mer isolerade än andra

– Många döva bor långt bort från varandra och blir mer isolerade än hörande, som ofta har släktingar eller vänner närheten. Det finns gott om stöd för hörande i vårt samhälle men inte för döva. Så döva har stort behov av samtal och stöd, berättar Johan S Wissner för Dagen.

Han menar att responsen på initiativet har varit positiv.

– Ja, jag tror att många kommer att höra av sig, men det tar kanske lite tid, eftersom döva inte är vana att det finns ett samtalsstöd via bildtelefon, säger Johan S Wissner.

Även om jourtelefonen för döva startar på grund av coronakrisen tänker man sig en fortsättning av verksamheten även till hösten.

– Nu öppnar vi under maj och juni. Men efter sommaren vill vi ha kvar plattformen och kanske samarbeta i hela landet inom Svenska kyrkan, säger Åsa Grönberg.

Nå ut med information om kyrkan

Hon förväntar sig att samtalen som kommer in de första månaderna kommer att handla mycket om oron gällande coronakrisen. Men framöver kan jourtelefonen även fungera för att ge döva möjlighet att få information, vägledning och stöd inom Svenska kyrkans olika verksamheter utan att använda sig av tolk.

– Det här är starten på något som kan bli något mer. Alla vill ha direktkommunikation på sitt första språk. Och det tycker vi inom Svenska kyrkan att vi har ansvar att ge till våra döva medlemmar, säger Åsa Grönberg.

