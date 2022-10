Läsarpodden: Hur kan vi hjälpa unga vuxna att se på sina liv som långsiktigt meningsfulla?

I den 69:e episoden av Dagens litteraturpodd pratar teologerna Joel Halldorf och Patrik Hagman om “Gen Z, explained. The Art of Living in a Digital Age”

Hur mår dagens unga, egentligen – och hur tänker de? Under hösten har högervågen bland unga förvånat politiska experter och i kyrkorna diskuteras det varför unga vuxna lämnar församlingarna. Läsarpodden har läst “Gen Z, explained. The Art of Living in a Digital Age” av sociologerna Roberta Katz, Sara Ogilvie, Jane Shaw och Linda Woodhead och diskuterar autenticitet, identitet och humor hos den unga generationen. Lyssna på podden: Lyssna på alla tidigare avsnitt av Läsarpodden på Dagen.se Lyssna på alla avsnitt av Läsarpodden via Apple Podcaster. --- Fakta: Läsarpodden Läsarpodden är Dagens litteraturpodd där teologerna Joel Halldorf och Patrik Hagman samtalar utifrån en bok de läst. ---

