Fakta: Morgonmötet Morgonmötet är en podd från Dagens ledarredaktion.

Här samtalar programledaren och ledarskribenten Erik Helmerson och opinions­redaktören Esther Flores Sedman med övriga ledar­skribenter och inbjudna gäster om kristen­hetens brännande frågor.

Nya avsnitt släpps onsdagar jämna veckor.

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I det senaste avsnittet av Dagens ledarpodd Morgonmötet tar vi upp ett kort ord som blivit föremål för långa diskussioner. ”Hen” kom in i Svenska Akademiens ordlista redan 2017, men fortfarande är det många som styvnackat vägrar att använda det.

På kyrkomötet tog Stockholms biskop Andreas Holmberg strid för att använda ordet i kyrkans styrdokument och därmed öka inkluderingen: ”Vi diskriminerar och exkluderar om vi bara använder hon och han, systrar och bröder i Kristus”, hävdade han från talarstolen. Har biskopen rätt?

Vi talar också om den omdiskuterade undersökningen som visar att om nio år går islam om kristendomen som världens största religion. Gör det något? Vad innebär det för världens förtryckta kristna? Och kan man ens lita på undersökningen?

Och mitt i den mörkaste tiden går vi mot ljuset. Söndag är första advent. Vad ska Dagen skriva inför denna förväntans dag? Har det gått tävling i att börja ”fira” högtiden för tidigt, och är det i så fall acceptabelt?

Samtalet leds av Erik Helmerson, ledarskribent på Dagen, och medverkar gör ledarskribent Öyvind Tholvsen och opinionsredaktör Esther Flores Sedman.