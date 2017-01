Det är högt tryck under Juluppropets slutspurt

Nyheter

Det var med buller och bång som juluppropet lanserades, strax efter lucia. Till en början tickade namnen in i tusentals på den hemsida som Sveriges kristna råd (SKR) tagit fram, och kyrkornas gemensamma initiativ diskuterades för fullt, bland annat kravet på familjeåterförening för personer som fått asyl i Sverige.

En extra skjuts

Nu har det lugnat ner sig rejält. Få digitala namnunderskrifter har kommit in sedan nyår, och det har i flera dagar nästan legat stilla.

Men den här veckan får juluppropet en extra skjuts, i och med att alla papperslistor som folk skrivit under och skickat in till SKR börjat räknas, och siffran höjts från 33 000 till drygt 38 000 namn på bara en dag. De flesta kommer från olika församlingar, som under advent samlade in namnunderskrifter som de senare skickade in.

En viktig kugge

Det är en stor bunt med post som Mikael Stjernberg, kommunikationsansvarig på SKR, kan visa upp. Han har varit en viktig kugge i juluppropet, inte minst när det gäller att följa upp och koordinera alla debatter som poppat upp i dess kölvatten.

– Det har varit omkring 13 debattartiklar som vi behövt besvara, säger Mikael Stjernberg.

”Nått längre”

Samtidigt har det varit många positiva artiklar och Sveriges kristna råd har själva varit ute på banan för att göra sin röst hörd, bland annat på debattplats i Svenska Dagbladet dagen före julafton.

– Opinionsmässigt har vi nått längre än vi förväntat oss, säger Mikael Stjernberg.

– Nummer ett för oss är att frågan skulle lyftas, och det har den verkligen gjort.

Slutdatumet för juluppropet är den 31 januari, och nu går uppropet in i sin slutfas. Dels ska alla namnunderskrifter som kommit in med posten in i systemet. Dels är det dags att få kontakt med regeringen. Siktet är inställt på ett möte med regeringen för att ta upp de tre punkter som juluppropet bygger på.

Kritik har kommit fram att kyrkorna har varit för politiska, när ni blandar er in i svensk migrationspolitik på det här sättet. Vad säger du om det?

– Jag tror inte man ska säga att vi har varit för politiska. Då och då upplever kyrkorna att det finns frågor i vårt samhälle där man behöver agera tillsammans, det kan handla om klimatfrågan, om långa häktestider, medicinsk-etiska frågor eller som i den här frågan där det handlar om migration.

Kyrkornas ansvar

Mikael Stjernberg säger att här har kyrkorna ett ansvar, att höja rösten för människor som själva inte har makten att göra det, samt att visa på medmänsklighet.

– Vi vänder oss till våra politiker, för de har makten att besluta i de här frågorna.

Om juluppropet inte lyckas ändra politiken, ska det ses som ett misslyckande?

– Det tror jag inte. Den stora debatt som juluppropet har orsakat, den har betytt något.Den visar att frågan är viktig för många människor och jag är övertygad om att vårt samtal som började i ett styrelsemöte med landets kyrkoledare har nått hela vägen till regeringen, och det har varit vår målsättning. Sedan hoppas vi givetvis att det blir någon konkret förändring också.

In i det sista uppmanar nu Mikael Stjernberg till engagemang, exempelvis går det fortfarande att skriva under namninsamlingen, eller få andra att göra det innan januari är slut.