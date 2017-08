Familj

När Kjell Dellert, präst i Sollentuna, började sina studier på Teologiska Högskolan Stockholm 2001, gick den populära tv-serien om familjen Ingalls liv i repris. Det var då han upptäckte gudsbilden i serien och kom på att det var något han skulle kunna utnyttja när det blev aktuellt att skriva uppsats i slutet av sin utbildning, något Dagen skrev om redan 2005.

För Kjell Dellert var det självklart att människor som tittat på programmen kan ha påverkats av seriens gudsbild.

– Det är väldigt tydligt i den här serien att Gud är närvarande och att han griper in rent faktiskt i de vardagliga händelserna, sa han till Dagen då.

– Programmen ger bilden av den kärleksfulla guden framför den straffande. En gud som det lönar sig att be till och som är stark och kärleksfull.

När Dagen ringer upp Kjell Dellert i dag står han fast vid sin slutsats, om att ens gudsbild kan påverkas av serien.

– Jag har sett serien sedan dess, nu tillsammans med mina barn, och mina intryck kvarstår. Är man ung och ovan vid kontakt med kyrka och religion kan ens inställning färgas av det man ser i en populär tv-serie, som den här, säger Kjell Dellert.

Vad tyckte dina barn om serien?

– De tyckte mycket om den, vi såg den tillsammans. Speciellt min äldsta dotter blev väldigt förtjust. Och jag tycker själv fortfarande att den håller, så här långt efteråt. Den är ju väldigt amerikansk, men en serie med mycket värme.

Ica-kuriren beskrev serien som moraliserande, uppfostrande och ganska svårsmält. Hade den kunnat sändas som nyproduktion i Sverige i dag eller är den är ”för kristen”?

– Det tror jag att den skulle kunna. Den är ganska ofarlig eftersom­ den är förlagd till en annan tid, till 1800-talet. Det är en westernserie, med både spännande, sorgliga och roliga episoder, där den kristna tron är en del. Jag inbillar mig dock att det skulle vara svårare att skildra en modern familj i en ny tv-serie där kristendomen har en liknande central plats, säger Kjell Dellert.

– Det finns inte så mycket kvar av Laura Ingalls Wilders böcker i tv-serien, det mesta där är skrivet specifikt till serien. Rollfigurerna och miljön finns där men annars skiljer de sig åt. Jag tittade lite i böckerna när jag skrev min uppsats och gudstron är inte lika påtaglig som i tv-serien.

Detta är något som även forskaren och dekanen John Fry vid Trinity college har tagit fasta på i sin uppsats ”This is What Men Call God: The Faith of Laura Ingalls Wilder”. Han menar att Gud beskrivs sparsmakat i böckerna. Religionen har inte en lika central plats som den hade under den faktiska period som boken skildrar. Detta är uppseendeväckande, menar Fry. Forskare är dock osäkra på huruvida detta är ett resultat av Wilder själv, eller om hennes dotter Rose Wilder Lane förde in sina egna synpunkter på manuskriptet när hon redigerade materialet. Böckerna var nämligen ett resultat av ett nära och ibland stormigt samarbete mellan modern, som stod för de första versionerna, och hennes dotter som sedan redigerade materialet.

En del forskare menar att dottern var betydligt mer skeptisk till Gud och religion än vad Laura Ingalls Wilder var och att detta märks i böckerna.

Anna Braw, författare och tidigare redaktör på bokförlagen Libris och Verbum, har läst böckerna flera gånger. Hon instämmer med bilden av att Gud och religion beskrivs sparsmakat.

– Vi började läsa de här böckerna när jag var ganska liten. Och jag har läst dem minst tio gånger säkert. I dag när jag läser, och känner till diskussionen om böckernas bild av Gud och tron, blir jag förvånad över hur lite det finns också av detta i böckerna. Jag uppfattar det som att det snarare är en tradition som beskrivs och gestaltas än en tro eller en religion.

I de första böckerna bor familjen Ingalls så isolerat att det inte finns någon kyrka att gå till. Men då och då ber de aftonbön. Barnen beskrivs vara oerhört frustrerade över de tomma, tråkiga, meningslösa söndagarna, berättar Anna Braw.

Visserligen tittar barnen i en illustrerad bibel på julen, men det kommenteras inte mer än så. Julevangeliet verkar inte ha någon plats i julfirandet.

– Man skulle ha kunnat tänka sig att en ensam barnfamilj i ett så utsatt läge ständigt ber om beskydd, men det förekommer inte så långt jag har läst nu. Man skulle också kunna tänka sig att aftonbönernas innehåll och söndagarnas innehåll skulle vara en naturlig del av berättelsen. Det är faktiskt fascinerande med allt som saknas! Och det verkar ju inte osannolikt att det skulle kunna vara ett resultat av en energisk redaktörs – kanske dotterns – arbete, säger Anna Braw.

Ett av få tillfällen där det berättas om någon slags vardagstro är när familjen Ingalls tar sig över ett vadställe under flytten från Stora skogen. Alla tror att deras vakthund har drunknat. Laura undrar då om hon kommer att få träffa hunden i himlen och pratar med sina föräldrar om det. Lite senare hittar dock familjen hunden igen.

– Egentligen är det ganska många dramatiska händelser som skulle ha kunnat resultera i liknande resonemang, det är ju livsfaror som dyker upp ganska ofta, och det är väl det anmärkningsvärda – att varken vuxna eller barn verkar reflektera särskilt mycket över dem, säger Anna Braw.