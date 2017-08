Nyheter

Det handlar om albinos, som i vissa länder utsätts för våld och hot för att delar av befolkningen tror att albinos är förhäxade.

Det handlar om kvinnor och barn som utsätts för tortyr och våld och i värsta fall mördas, för att de har utpekats som häxor eller besatta av onda makter.

Det som förekom i Sverige på 1600-och 1700-talet förekommer i dag på en rad platser runtom i världen – och ofta sker våldet i det tysta. Men då och då når en rubrik allmänhetens kännedom, till exempel skrev Dagen i mars om rättegången efter en synnerligen brutal mordbrand där en kvinna brändes på bål i Papua Nya Guinea år 2013.

Ofta drabbar våldet människor som är särskilt sårbara: människor med olika funktionshinder, äldre och barn.

Uppmärksammas för första gången

De bakomliggande orsakerna till sådana händelser kommer nu att uppmärksammas på FN-nivå för första gången någonsin. En konferens om häxrelaterat våld hålls den 21–22 september i Genève: ”Witchcraft and Human Rights Expert Workshop”. Bakom konferensen står United Nations Independent Expert on the enjoyment of human rights by persons with Albinism, den oberoende nonprofitorganisationen WHRIN (The Witchcraft and Human Rights Information Network) och Lancaster University. Konferensen sponsras av Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, OHCHR.

Kristna ledare deltar

Flera kristna organisationer och kristna ledare deltar på konferensen. Vatikanen finns representerad, från Nigeria kommer pastor Samuel Waje Kunhiyop från den evangeliska kyrkan, och från Kongo deltar pastor Abel Ngolo.

Under två dagar kommer experter på mänskliga rättigheter, akademiker, aktivister samt ledare från de olika världsreligionerna att dels definiera vad man menar med häxkonst/trollkraft (witchcraft), dels utreda specifika händelser och till sist diskutera hur man kan bekämpa denna typ av våld och kränkningar.

I programmet inför konferensen skriver arrangörerna, att det trots allvaret när det gäller kränkningarnas art, ”ofta inte finns robusta åtgärder att ta till på statlig nivå”.

Brott mot mänskliga rättigheter

Arrangörerna skriver att en av svårigheterna när det gäller att analysera och bekämpa denna typ av brott handlar om att det är svårt att klart definiera vad som ingår i begreppet ”witchcraft”. Men, skriver man, det går inte att förneka att under rubriken döljer sig en rad brott mot mänskliga rättigheter globalt. Det exakta antalet brott är okänt, men ”sannolikt handlar det om tusentals människor runtom på jorden som varje år blir anklagade för att vara häxor eller inneha häxkraft, ofta med fatala konsekvenser”.

I programförklaringen inför konferensen sägs det att målet med konferensen är att ”införliva frågan i FN:s arbete med mänskliga rättigheter, och ge praktisk och relevant guidning till de aktörer som berörs av frågan”.

Gary Foxcroft från WHRIN, säger i ett uttalande om konferensen att han hoppas att konferensen ska bli ett avstamp för en medvetenhet om dessa frågor. ”Jag inbjuder alla att fördjupa sig i dessa frågor och tillsammans med oss se till att få ett slut på dessa fruktansvärda brott mot mänskliga rättigheter”, säger han till tidningen Leadership.