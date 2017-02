Hjälpte kristna i Sudan­ – dömdes till 23 år i fängelse

Nyheter

Petr Jasek och de två sudanesiska kristna Abulmonem Abdulmawla och Hassan Kodi greps redan i december 2015 i Sudan. Petr Jasek, som är en kristen biståndsarbetare kopplad till organisationen Voice of the Martyrs, hade under sitt besök mött förföljda kristna. När han greps fann polisen material om de kristnas situation i hans bagage.

Spionage

Efter en utdragen rättegång fann domstolen i huvudstaden Khartoum Petr Jasek skyldig till bland annat spionage och för att ha utfört biståndsarbete utan tillstånd. Han döms till att betala böter på motsvarande 136 000 kronor och till 23 års fängelse.

Hassan Kodi, som är pastor, och Abulmonem Abdulmawla, som är student, dömdes båda till 12 års fängelse för att ha hjälpt Petr Jasek att spionera och för att ha spritt rykten som hotar att underminera staten.

Enligt organisationen Open Doors var många kristna på plats när domen lästes upp i söndags. Många reagerade med chock och tårar. Hassans mamma svimmade.

Fallet har delvis handlat om en gåva till studenten Ali Omer, som skadades under en demonstration 2013. Enligt Petr Jasek var pengarna till för att betala studentens vård, men åklagaren hävdade att gåvan egentligen skulle föras vidare till rebellgrupper.

Högprioriterat ärende

De anklagade männen har på olika sätt fått stöd under rättegången. Europaparlamentet har tidigare antagit en resolution där det krävs att de omedelbart släpps fria. Efter domen reagerade den tjeckiska regeringen med bestörtning, och utrikesdepartementets talesperson Michaela Lagronová förklarade att Petr Jaseks fall är ett högprioriterat ärende.

Enligt Open Doors tillhör Sudan de länder där förföljelsen av kristna är som svårast. Det är inte ovanligt att kristna grips, eller att kyrkor konfiskeras och förstörs.