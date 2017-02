Krisplan görs för Postnord efter dålig service

Nyheter

Många har klagat på Postnord under senaste tiden - inte minst Dagens prenumeranter. Under det senaste året har många av Dagens läsare inte fått sin tidning i tid på grund av Postnords driftstörningar. Aftonbladet har rapporterat om krisen inom svenska Postnord under hösten och granskat både arbetsförhållanden för de anställda och den dåliga servicen till kunderna.

Regeringen gör en krisplan

Enligt Dagens Nyheter kommer regeringen att lansera en krisplan för Postnord. DN har tagit del av ett internt arbetsdokument där problemen inom dansk-svenska Postnord skylls mest på Danmark. En av anledningarna till att problem skulle finnas i Danmark är enligt tidningen att Danmark bedriver en "aggressiv digitaliseringspolitik" där man bland annat har tvingat alla danskar att skaffa e-post. Detta har inneburit att brevvolymerna sjunkit kraftigt.

Postnord lämnar sitt bokslut för helåret 2016 imorgon fredag. För perioden januari-september 2016 redovisade företaget en omsättning på 28,1 miljarder kronor. Förlusten före skatt var 96 miljoner kronor.