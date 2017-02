Verkligheten tränger sig på

Krönikor

En sjuksköterska på ett sjukhus i Stockholm söker mig på sociala medier och via min mobil. Jag svarar inte, det är en sådan där dag då jag knappt hinner med något annat än att svara på mejl. Men sjuksköterskan envisas. Hon vädjar om hjälp. Hennes mosters man har dött i Syrien. Jag rycker lätt på axlarna. Många dör där just nu. Sedan skäms jag lite över min reaktion.

Sjuksköterskan fortsätter. Hon skriver att fyra barn är lämnade utan vuxen tillsyn i Syrien. Mostern är nämligen i Sverige. Mina tankar går till alla som med livet som insats i Irak och Syrien dagligen räddar andra människors liv. Jag lägger allt annat åt sidan. Fyra barn behöver akut hjälp.

Mamman tog sig till Sverige för tre år sedan, en månad innan IS invaderade staden hon bodde i. Hennes man övertalade henne att lämna familjen för att ta sig hela vägen till Sverige med hjälp av människosmugglare. Det kostade 15 000 dollar per person och därför hade de inte råd att få hela familjen smugglad. Väl i Sverige skulle hon kunna få hit familjen via anhöriganknytning.

Efter en resa kantad av dramatik och traumatiska upplevelser kom hon äntligen fram till Sverige. Hon fick uppehållstillstånd och kampen för att få hit sin familj började.

Läget i Mellanöstern förändrades samtidigt drastiskt. Turkiet och Jordanien stängde sina gränser mot Syrien. För att få komma till Sverige måste maken och barnen ta sig till något av de länderna och där göra intervjuer hos de svenska beskickningarna.

En släkting från USA försökte bistå henne. Hon skev till alla svenska beskickningar, till FN:s flyktingorgan UNHCR och till den jordanska drottningen. Efter år av kamp kom ett glädjande besked, Jordaniens drottning kunde tänka sig göra ett undantag och släppa in dem så att skulle kunna besöka den svenska ambassaden i Amman.

Vägen till Jordanien är farofylld. Stressen blev för stor för mannen. Han orkade inte. Gav upp. Fick en stroke och dog. Barnen lämnades ensamma. Det är då sjuksköterskan i Stockholm söker mig.

Jag bad om alla handlingar. Fem timmar senare hade jag satt mig in i ärendet. Jag mejlade Migrationsverket och frågade om de kunde göra något för att hjälpa henne. Jag frågade också om hon riskerade att förlora sitt uppehållstillstånd om hon reste till sina barn i Syrien. Hon hade nämligen blivit galen av oro och ville till sina barn för vilket pris som helst. Jag skrev också till UD.

En vecka senare var barnen i säkerhet, de svenska myndigheterna gjorde ett undantag. Vad är min insats mot alla vardagshjältar i krigsdrabbade länder som dör i kampen för att rädda andras barn?