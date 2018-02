Kultur

1. Hemlandssånger-scenen.

Utan att jag visste vad en hemlandssång var, älskade jag med ens denna avskalade scenpärla mitt i festivalbruset. Särskilt minns jag en spelning med Emil Svanängens (Loney Dears) svenska projekt ”Särla”. Jag köpte den egenbrända skivan och spelade ”Golvad av Jesu kärlek” hela den sommaren.

2. Coca-cola-bråket mellan Frizon och KDU.

Medvetenheten kring miljö- och rättvisefrågor har alltid varit central på festivalen. Men när man någon gång under 00-talets mitt bestämde sig för att bojkotta Coca-colas produkter fick representater för KDU nog och skrev i Dagen att festivalen blivit en "politisk lekstuga".

Läs också: ”EFK-Ung har blivit en politisk lekstuga” (2007)



3. Kärleken mellan Sverige och Sarah Kelly.

Med sin hesa rockröst charmade amerikanska Sarah Kelly den svenska publiken. Under många år var hennes medverkan på de kristna festivalerna ett lika säkert sommartecken som myggbett. Och aldrig var hennes kärlek till ”the land of the midnight sun” mer besvarad än på Frizon.

4. Niello hyllade den nyktra publiken.

”Man ställer sig frågan hur en nykter publik kommer vara ... men ni är så mycket bättre”, utropade hiphop-artisten Niello och mötte stort jubel under sin spelning 2016. Året därpå kom han tillbaka till festivalen.

5. Shaine Claibournes hjärta berörde.

Högaktuell med boken ”Den oemotståndliga revolutionen” gästade teologen och aktivisten Shane Claibourne 2007 års upplaga av Frizon. Med sitt unika tilltal och sin effektfulla illustration av ett slående hjärta berörde hans predikan många.

6. Kondomkritik från Svenska akademien.

Frizonfestivalen var tidig med att plocka in artister, populära utanför kyrkans väggar. Resultatet har ofta blivit berikande både för artister och publik. Även om det ibland skavt. När reggaegruppen Svenska akademien gästade Frizon hyllade de stämningen, men kritiserade samtidigt festivalen för att man inte sålde kondomer på festivalområdet.

7. Foodtrucken som inte blev av men ändå gjorde succé.

Under lång tid hade Frizon arbetat för att ha en foodtruck på plats på området. Men bara dagar innan förra årets festival sprack planen. Kocken dök dock upp ändå, utan foodtruck, men med ett litet kök och ett tält. Och undret skedde. Plötsligt ringlade kön av festivalkids som knappt visste vad de köade för, men gärna investerade en timmes festivaltid i väntan på en burgare.

8. Kristen cup på arenan "Nya gamla Maranatha".

Kärt minne från den ironiska generationens sista suckar. Frizon hade tidigare fått kritik för att man spelade profan musik på festivalområdet. Detta gav bränsle till fotbollsturneringen ”Kristen cup” som enligt egen utsago endast spelades med ”kristna bollar”, på ”kristet gräs” och på arenan ”Nya gamla Maranatha”.

9. Tjeckerna i virustältet fick hjälp hem.

Ett av mina första Frizon-år hade en grupp tjeckiska kristna sökt sig till festivalen. De hade dreads, bjöd på grönt te och ledde bibelstudier i Virustältet. Där kunde man också ge ett ekonomisk bidrag till deras hemresa i en buss som enligt ryktet drevs på frityrolja. Bidragen blev dock blygsamma och i avslutningsgudstjänsten inledde mötesledaren Magnus Tunehag en extra insamling med orden ”Tjeckerna sitter i skiten – nu hjälper vi dem hem”.

10. Bön mitt på festivalområdet.

Den sista, men kanske också den viktigaste punkten – bön. Hur bönen inte stannat inne i gudstjänstladan utan sipprat vidare ut över festivalområdet. I en soffa mitt på området har besökarna erbjudits förbön och i bönetältet har många kunnat vittna om både inre och yttre helanden. Hur många festivaler kan stoltsera med det?

