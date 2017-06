Den svåra konsten att passa in

Kultur

There is no room inside a box,

there is no room inside.

Det är som om hela King’s X musikaliska själ destillerats ner till denna enkla fras som återupprepas likt ett manifest hela tolv gånger i låten ”A box” på albumet ”Ear Candy” från 1996. Tänk utanför ramarna, det går inte överleva instängd i en fyrkantig låda.

När den tunggungande rocktrion slår an sina nedstämda instrument på festivalen Sweden Rock strax innan klockan 15 på fredag är det i egenskap av ett band som aldrig riktigt passat in trots att de spelat tillsammans i mer än trettio år. Som aldrig accepterat att bli placerade i det där begränsade utrymmet och kanske därmed aldrig riktigt nått den framgång som många tycker att de förtjänar (de nämns ofta som ett av hårdrockens mest underskattade band). Med sina finessrika och progressiva metalriff, uppblandade med ett fantasiskt funkigt driv, Beatles-harmonier och så mycket soul och gospel i sångaren Dug Pinnicks röst att hela Södern står upp i givakt, har King’s X på något sätt varit för polerade för alternativrockarna och för smarta för glammetallarna. Att gruppen dessutom verkade ha en tydlig kristen tro i början av sin karriär, för att så småningom ifrågasätta och till viss del offentligt ta avstånd från densamma, har gjort osäkerheten ännu större.

– Det sista jag ville var att vi skulle bli något slags evangelikalt verktyg för att kristna skulle sprida sin tro, för jag visste att vi i så fall skulle göra människor besvikna. Och det var precis vad som hände i takt med att det blev tydligt att min tro förändrades, säger bandets karismatiske frontman och basist Dug Pinnick.

Dug Pinnick föddes 1950, växte upp i en musikalisk familj i Illinois och uppfostrades av sin strikt troende gammelmormor ”där allt var fel förutom att läsa din bibel och gå på bönemöten”. Så småningom – trots förbuden från hemmet – kom han att upptäcka såväl Sly & The Family Stone som Led Zeppelin. Via kristna småband och ett kollektiv i Florida hamnade han i Springfield, Missouri när Greg X Volz från kristna giganterna Petra sökte musiker­ till ett soloprojekt. Det hela rann visserligen ut i sanden en månad senare, men Pinnick och trummisen Jerry Gaskill fick i stället erbjudande om att följa med den kristne gitarrvirtuosen Phil Keaggy ut på turné. Det blev starten på en rad händelser som skulle komma att förändra rockhistorien i all sin enkelhet. Under turnén kom nämligen Pinnick och Gaskill i kontakt med gitarristen Ty Tabor för första gången och därmed såddes fröet till det som så småningom skulle bli King’s X. Men kanske viktigare för Dug Pinnick (som då fortfarande stavade förnamnet ”Doug”) var de två ”Philarna” i bandet: Phil Keaggy och keyboardisten Phil Madeira. Pinnick som började tröttna på det han såg som inskränkthet och dubbelmoral i de kristna sammanhangen uppmuntrades av de två att våga gå sin egen väg.

– Att få spela med Phil Keaggy var en väldigt stor grej för både Jerry och mig. Jag hade aldrig spelat professionellt inför så stor publik tidigare. Men jag störde mig på alla regler och krav som man som kristen förväntades ställa upp på. Jag kände att den kristna musikvärlden inte tillät mig att göra den musik jag ville eller säga det jag ville, så jag bestämde mig för att jag skulle spela i ett vanligt rockband i stället, utanför kyrkorna – Phil Keaggy och Phil Madeira inspirerade mig att göra det, säger han.

År 1998 släppte King’s X debuten­ ”Out of the silent planet”­ med tydlig blinkning till CS Lewis. Även på de två följande albumen ”Gretchen goes to Nebraska” och ”Faith Hope Love” är de kristna referenserna tydliga. Men sen händer något. Texterna blir mörkare och mer ifrågasättande, brottningskampen med de exi­stentiella frågorna tydligare. Och Pinnick, som i en intervju i Rolling Stone 1991 talade öppet och vitt om sin kristna tro, övergår till att offentligt ifrågasätta och till sist ta avstånd.

– Jag var en starkt troende kristen i många år och när många andra bröt mot reglerna höll jag fast vid dem. På den tiden var listan över saker du inte fick göra ganska lång. Så en dag insåg jag att så många människor gjorde precis det som de sa åt mig att inte göra.”

Han säger att inte kan svara på om han tror att det finns en Gud eller inte, men att han alltid varit en sanningssökare. Året på bibelskola, som skulle stärka tron, ledde bara till fler frågor. Och nu har han landat i att han tror på att vi ska älska varandra och hjälpa varandra. En moralisk kodex som han kopplar till sin kristna bakgrund.

Den som hört Dug Pinnicks mellansnack live – eller för den delen läst några intervjuer med honom – slås av med vilken angelägenhet och intensitet han för fram sitt budskap. Någon kanske skulle säga att han har ”predikantens gåva” och faktum är att redan när han var i femårsåldern kom en dam fram i kyrkan och sa till honom att ”Gud hade smort honom” och bad sedan att han skulle få bli en stark ledare.

– Jag förstod inte vad hon pratade om då, och jag har nog aldrig funderat på att bli predikant, men jag har alltid haft något att säga så länge jag kan minnas, säger han och skrattar.

Som ett filter över karriären ligger barndomens upplevelser. Att bli övergiven av föräldrarna skapade länge ett svart hål, och behovet av att bli älskad och accepterad löper som en röd tråd genom många av låtarna. De bästa texterna, säger Dug, skrivs utifrån de mörkaste och värsta upplevelserna. Om det inte är ärligt så kan det inte beröra.

I dag har han en bra relation till mamman och han har lärt sig leva med det som hänt. Han har gått vidare, förlåtit och säger att han inte längre anklagar någon. Kanske är det även åldern som bidrar till villigheten att inte hänga kvar vid det förflutna. Mohikanfrisyren som fanns i inledningen av karriären har för länge sedan försvunnit, röstläget har mörknat och med sorg inser Dug att han inte längre kan sjunga lika högt som förr. I september fyller han 67 och tanken på döden börjar göra sig påmind.

– Många människor runt omkring mig dör, men jag äter bra och tar hand om mig själv. Jag känner mig inte som 67 och ser inte ut som det heller. Men jag har inte längre tid att lägga energi på negativa saker, jag går hellre därifrån. Min mamma är 86 och mår toppen så jag hoppas kunna hänga med ett bra tag till jag också.