Doug Seegers på ny Sverigeturné: Musik är min drog

Kultur

På bara några få år har den ödmjuke sångaren och låtskrivaren förvandlats från uteliggare i Nashville med alkohol- och drogproblem till en folkkär countryartist med hela Sverige som arbetsfält. Nu spelar han sig genom vårt land för fjärde sommaren sedan genombrottet som kom med tv-programmet ”Jills veranda” 2014. Förutom de redan inbokade konserterna kommer Doug Seegers också att turnera för Erikshjälpen som han just blivit ambassadör för. På lördag den 8 juli gör han en sådan konsert på Gullbrannafestivalen utanför Halmstad.

– Jag tror att Gud vill att vi alla ska vara en hjälpande hand för någon. Jag och Erikshjälpen strävar mot samma mål, det är därför vårt samarbete känns så naturligt, säger Doug Seegers.

Livet har lärt honom vad det innebär att leva i utanförskap och barns väl och rättigheter har alltid legat honom varmt om hjärtat.

– Fattigdom är något som jag har levt med i hela mitt liv. Det är hemmaplan för mig – överlevnad. Att ha Gud på sin sida gör fattigdom mycket enklare. När jag var barn var vi väldigt, väldigt fattiga, men Gud bevarade mig från den känslan då. Jag var blind för att jag var fattig, jag visste inte om det. Och jag fick massor av kärlek från min mamma.

När Doug Seegers som vuxen ser tillbaka kan han inte riktigt förstå det, men så var det.

I slutet av sommaren reser Doug Seegers med Erikshjälpen till Uganda för att på plats få träffa några av de barn och ungdomar som organisationen arbetar med att hjälpa. Jag frågar om han kommer att ta med sig gitarren.

– Absolut, skrattar han. Jag känner mig naken utan den. Ibland hjälper det mig när jag samtalar med människor, att bara hålla gitarren i mitt knä.

Att hjälpa andra människor har alltid varit naturligt för Doug Seegers och musiken, sångerna, ser han som ett värdefullt redskap.

– Jag gör så mycket jag kan med musiken, försöker inspirera människor med mina texter. Men ibland vill jag gå ett steg längre så jag pratar med folk när jag är ute på gatan och spelar, berättar min historia och ger dem en dos hopp.

Det är likadant hemma i Nashville.

– Jag vill aldrig ta avstånd från mina gamla missbrukande vänner. Jag hänger med dem för att jag försöker ge dem hopp. De vet att jag var en av dem. De ser mig i ögonen och mina ögon är inte blodsprängda, de är klara och mina kläder är rena. Det är som att vara ett levande vittnesbörd. Jag tror att det är det jag är utvald till att vara av mannen där uppe, säger Doug Seegers rättframt.

Hans nya album heter ”Doug Seegers sings Hank Williams” och innehåller tolv sånger ur den legendariske countrysångarens repertoar. Sånger som Doug Seegers började lära sig redan som barn och som sedan följt honom hela livet.

– Det är ett projekt som jag alltid har velat göra. Jag föreslog det för min manager här i Sverige och han tyckte att det var en strålande idé. Hank Williams musik hade stor effekt på många människor, han är en av de största artisterna som någonsin funnits, anser Doug Seegers.

Hank Williams dog på nyårsdagen 1953 blott 29 år gammal. Doug Seegers var nyss född då, men trots att de aldrig ens sett varandra finns många paralleller mellan deras liv. När Dougs pappa stack från sin familj efterlämnade han en samling Hank Williams-skivor som den unge sonen tog till sitt hjärta.

– Jag tyckte att Hank Williams var född låtskrivare. Han hamnade i fängelse och var då tvungen att gräva i sitt hjärtas innersta.

– Men vet du vad som fascinerar mig mest med Hank Williams? Att han spelade in skivor under ett annat namn. Han gjorde gospelmusik under namnet Luke the Drifter.

Det var också anledningen till att Doug Seegers började kalla sig för Duke the Drifter när han var ute och spelade. Ett namn som många fortfarande känner honom under.

– Det som också knyter mig an till Hank Williams är att hade allvarliga drog- och alkoholproblem. Och mitt i allt missbruk ger han ut en klassisk gospelskiva under namnet Luke the Drifter. För mig har det alltid varit ett mysterium.

– Men den främsta anledningen till att jag ville göra den här Hank-skivan är att jag har sjungit hans musik så länge. Jag växte upp med hans sånger och sjöng dem när jag var åtta år gammal.

Öppningsspåret, ”Lovesick blues”, är en speciell sång för Doug Seegers eftersom den ger honom möjlighet att visa upp sina färdigheter i joddling. Jo, du läste rätt!

– Joddling är något som inte alla behärskar. Jag betraktar mig som en skapligt god joddlare, säger han och skrattar.

Doug avslöjar också att han planerar att göra precis som Hank Williams och ge ut en gospelplatta. Kanske redan i slutet av 2017.

– Det är nästan ett standardförfarande. Om du ska bli en countrystjärna så ska du ha en gospelskiva. Men för mig är det mer än så. Jag har fått möjligheten att sjunga med en kristen sångerska från Kanada som älskar gospelmusik lika mycket som jag gör. Vi kommer att spela in ett antal originalgospellåtar blandade med några stabila gospelcovers, berättar Doug Seegers.

Redan i sommar ska de träffas och välja ut låtmaterial, sedan blir det inspelning i Nashville till hösten någon gång.

65 år gammal och ändå så produktiv och full av energi – hur är det möjligt?

– Jag känner mig bara trött när jag inte arbetar. Musik är min drog. Sedan jag blev kvitt drogerna och alkoholen har musiken tagit ett stort fokus.

Dessutom fick Doug Seegers vara med om en sak för ett tag sedan som gav honom en rejäl energikick. Han var inbjuden att spela på ett ställe i Nashville som heter Ryman tillsammans med en rad andra artister.

– Jag var först ut. Uppklädd till max. Jag hade en riktigt, riktigt fin kostym och min flotta vita hatt. När jag sjungit klart och gick ut bakvägen kom den här kvinnan och sa: ”Doug, jag vill presentera mig. Jag heter Kate Harper, jag jobbar för BMG Publishing och jag älskar det du gör. Jag har lyssnat på din skiva, jag kan inte sluta spela den.”

Vi pratar mer än bara vanligt smicker nu. Kate Harper visade sig vara en högt uppsatt chef på det stora skivbolaget som ville kontraktera den 65-årige före detta uteliggaren. Så Dougs gospelskiva blir hans första på BMG.

– Det är fantastiskt vad Gud kan göra, eller hur?