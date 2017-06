Folkmordet gestaltas i deras dans

Kultur

Redan för några år sedan berättade Operabalettens dansare Arsen Mehrabyan i en intervju i Dagen om sitt danskompani Forceful feelings, som då hade funnits i några år. Kompaniet, som består av armeniska dansare från flera europeiska länder, har sedan dess vunnit flera internationella priser

Förra veckan bjöd Forceful feelings på en föreställning i Stockholm, i samband med att Sverige och Armenien firar 25 år av diplomatiska relationer. Ambassadör Artek Apitonian – den förste armeniske ambassadören i Stockholm – fanns på plats och talade om de varma relationerna mellan länderna, och publiken fick också se en kort film om Armenien. Evenemanget var det första i en rad kulturevenemang som ska fira relationen mellan de två länderna.

Armenien har på många sätt präglats av det fruktansvärda folkmordet runt 1915. Men landet är också präglat av en lång och rik kristen tradition, och har en kulturell skatt av folkmusik, dans och konst. Detta arv märks i flera av verken som Forceful feelings bjöd på. Bland annat framförde man en del av föreställningen ”Arshile Gorky”, som fått sitt namn efter den armeniske konstnären. Verkets koreograf är Arsen Mehrabyan, som själv denna kväll gjorde huvudrollen som konstnären Gorky.

Musiken till verket är gjord av den armeniske kompositören Alan Hovhaness.

”Arshile Gorky” hade premiär i huvudstaden Jerevan 2015 och skapades till minnesmanifestationerna för folkmordet år 2015.

Det är ett stycke som faktiskt förmår berätta historia på ett sätt som går in under huden. Dans och konst talar direkt till våra känslor på ett annat sätt än texter, och därför är konstens bidrag till förståelsen av historien så viktigt. Andra verk under kvällen lyfte fram både armenisk musik och den del av det armeniska arvet som finns i folkdansen.

Arsen Mehrabyan har bland annat arbetat med koreografen Mats Ek här i Sverige, och kanske har han blivit inspirerad av Eks sätt att berätta en historia i dansform – själv tycker jag mig se influenser från Ek här och var.

Att få möjligheten att arbeta med Ek var faktiskt anledningen till att Mehrabyan valde att komma till Sverige, berättade han i den intervju som gjordes för Dagen.

Men Forceful feelings har även andra teman än de armeniska. Varma applåder fick i tisdags till exempel den lekfulla ”I knew then” med musik av Van Morrison i koreografi av Johan Inger. Dansare här var Mariko Kida och Jerome Marchand (som båda i vanliga fall finns på Operabaletten i Stockholm, men gästspelade på Vasateatern med Forceful Feelings).

Själv fastnade jag för Arsen Mehrabyans koreografi i ”Wounds of the Centuries” och avslutande ”Serenity” som båda har ett slags urkraft i sig, en kraftfullhet i uttrycket som bär långt.

Arsen Mehrabyan och Vahe Martirosyan (även han armenier och dansare på Operabaletten i Stockholm) framträdde i det första verket, och i ”Serenity” dansade alla de fyra manliga dansarna i gruppen Forceful feelings tillsammans.

I pausen kunde den som ville se fotoutställningen ”Road stories” av den armeniske fotografen Davit Hakobyan. Han har följt den armeniske presidenten i fotspåren, och bland bilderna finns både drömskt vackra armeniska landskap, och bilder på kända politiker – och på påven.

Armenien har, trots att det är ett relativt litet land, på kort tid lyckats skapa sig en plats i svenskt kulturliv. Det är bara att gratulera, och tillsammans med svenske före detta ambassadören i Yerevan Johan Molander som invigningstalade på Vasateatern, önska landet fred, framsteg och framgångar.