Italiensk pastor: Lady Gaga fångar syndens dilemma

Kultur

I ett inlägg på den kristna webbsajten Evangelicalfocus gör Breuel en analys av popdrottningens stora hitlåt där han konstaterar att videon till sången ”är en lysande avbildning av synden. Hon vet vilken kille som är den rätte,­ ändå kan hon inte lämna den som är fel”.

Lady Gaga, som själv har judiskt ursprung, är van att chocka världen med sina konstnärliga uttryck. Den extravaganta videon är inget undantag – Judas bär törnekronan och Lady Gaga tvättar hans fötter likt Maria från Magdala tvättade Jesus – och Breuel beskriver hur den kan uppfattas som en vision av helvetet med sin kaotiska atmosfär och sitt frenetiska beat.

Han finner textraden ”Jesus is my virtue,­ and Judas is the demon I cling to” briljant, men pekar också på att Lady Gaga också sjunger att hon är bortom ånger. Fast där missar popstjärnan målet, menar Breuer, för oavsett hur sårade vårade hjärtan må vara, hur instängda­ vi än känner oss, så har Jesus burit vår skam för att vi aldrig ska hamna bortom möjligheten att ångra sig.