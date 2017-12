Kultur

Den femfaldigt Grammybelönade gospelgruppen The Blind Boys of Alabama kommer till Sverige i vår för tre spelningar. Den 7 april spelar de i Malmö, den 8 april i Göteborg och den 9 april i Stockholm.

The Blind Boys of Alabama bildades 1939 och med åren har gruppen uppnått kultstatus, inte minst i amerikanska musikerkretsar. De har spelat med namn som Mavis Staples, Stevie Wonder, Prince och Lou Reed.

Fem Grammys och mer än 60 album har det också blivit.