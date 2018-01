Ny singel från finska Superdiesel

Kultur

Under söndagskvällen släpptes musikvideon till låten ”High on your love” – en ny singel från Helsinforsbaserade rockgruppen Superdiesel. Sångare och frontman i bandet är svensken Daniel Jakobsson, som sedan några år tillbaka bor i Helsingfors där han arbetar bland ungdomarna i Matteus församling.

Daniel Jakobsson var tidigare sångare i svenska hardcorebandet Mammuth, som turnerade flitigt på de kristna scenerna under 00-talet.

I och med videon ”High on your love” gör multikonstnären Jakobsson nu också debut som musikvideoproducent.