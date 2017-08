Russ Taff: Jag älskar­ att sjunga utanför­ kyrkan

Kultur

Den amerikanske musikern och låtskrivaren har just avslutat en turné i Sverige. Först medverkan på festivalen Skärgårdssång i Tanumstrand och därefter en miniturné tillsammans med Peter Hallström och ett gäng svenska musiker.

Russ Taff gillar skarpt att komma ut och möta publiken, särskilt människor som har följt honom genom hans långa karriär. Deras uppskattning blir en slags nytändning, säger han.

Samtidigt har Russ Taff alltid varit evangelistiskt lagd och bär därför på en stark inne­boende längtan att med sin musik presentera Jesus för människor. Och då når man fler icke-kristna om man står på en krogscen än om man sjunger i en kyrka.

Russ Taff närmar sig svensk pensionsålder, i november fyller han 64, men siktet är fortfarande inställt på framtiden. Till jul släpper han ett nytt album och nästa år planerar han börja inspelningen av ytterligare en skiva, då med sin gode vän och lärjunge Bart Millard, sångaren från MercyMe som producent. Ögonen lyser och orden formligen bubblar ur Russ Taff när han berättar om sina musikaliska framtidsplaner.

Faktum är att han lever sin dröm. När jag frågar Russ Taff om han har några ouppfyllda drömmar är svaret nej, men det kräver en förklaring för att förstå.

De första femton åren av sitt liv bodde han i Kalifornien, men när fadern, som var predikant, fick jobb i en kyrka i Hot Springs, Arkansas, gick flyttlasset. Vid det här laget hade unge Russ upptäckt musiken och tillsammans med sina jämnåriga i kyrkan försökte han hitta modern musik som kunde presentera det kristna budskapet för sina jämnåriga.

– Men det fanns ingen. Så vi tog Beatlessånger och skrev om texterna. Och de var dåliga! ”I wanna hold Gods hand ...”, sjunger Russ Taff på den välkända popmelodin.

– Det var inte bra alls, men det förde oss in i skrivandet. Jag försökte få vår rektor på high school där i Arkansas att låta oss spela på våra morgonsamlingar och efter två månaders tjat sa han slutligen ja.

För att ha något lämpligt arrangemang att bjuda in skolkamraterna till frågade Russ Taff sin pappa, pastorn, om det gick att ordna en gudstjänst i kyrkan en måndagskväll som ingen av diakonerna eller äldstebröderna skulle komma på.

– Vi skulle ju gå loss på gitarrerna­ och trummorna och jag visste att de inte alls skulle tycka om det.

På något sätt gick det att ordna.

– Vi spelade på en morgonsamling i skolan och jag bjöd in ungdomarna. Den första måndagskvällen kom massor. Jag kunde citera typ tre bibelord och jag gjorde en inbjudan till förbön. Det blev fullt framme vid altaret. Senare upptäckte vi att något som kallades Jesusrörelsen drog över Amerika och att många människor blev frälsta överallt. En verklig väckelse svepte över landet, minns Russ Taff som på den tiden var runt 17–18 år.

– Året då vi tog studenten hade 85 procent av elevkåren blivit kristen.

Engagemanget bland Russ och hans vänner var stort. Bland annat samlade de in pengar för att kunna ta den populära gruppen The Imperials till stan.

– De lät mig spela i 20 minuter med min grupp innan de gick på, minns Russ.

Ett tag senare splittrades Russ Taffs band på grund av oenighet, men kvällen som förband till The Imperials visades sig få avgörande betydelse för framtiden. Efter high school hade Russ flyttat söderut till Fort Worth, Texas, där han fått jobb som sångare till en kringresande predikant.

– En dag fick jag telefon från The Imperials och de sa: ”Vi kommer ihåg dig. Vill du komma och provsjunga och kanske komma med i gruppen?”.

22 år gammal bestämde han sig för att pröva lyckan, tog bilen ända till Nashville, provsjöng, fick jobbet och blev kvar. Sedan den dagen är Russ Taff bosatt i den stora musikstaden i Tennessee och fortfarande är musiken hans heltidssyssla.

– Jag är lyckligt lottad att ha fått göra den musik jag gillar och att min publik har följt mig genom alla perioder.

Russ Taff har ett brokigt musikaliskt cv – country, storband, pop och – förstås – gospel. Förutom The Imperials har han sjungit i Gaither Vocal Band och har därefter haft en lång solokarriär. Den fylliga rösten löper som en röd tråd genom alla musikstilar.

– Människor har kommit fram till mig och sagt: ”Om du bara kommer bort från de där kristna­ grejerna skulle vi kunna göra dig till en stor popstjärna”, men jag har aldrig lockats av de stora­ pengarna. Jag visste att jag kan sjunga vad som helst, Gud gav mig en bra röst, men något inträffade när jag sjöng gospel. Någonting bara hände. Och det hände inte när jag vek av och testade andra former utanför Jesus­-musiken.

I början av sin karriär sparade Russ Taff inte på krutet.

– Med The Imperials turnerade jag 290 dagar om året, vilket var galet. Eftersom vi inte hade några barn reste min fru med. Vi var gifta i femton år innan vi fick barn och under de åren satsade vi riktigt hårt – turnerade, släppte singlar och gjorde allt det där. Men när våra två döttrar kom började jag dra ner på tempot. Sedan övergick jag till att i huvudsak jobba på helgerna, berättar­ Russ Taff.

Det gör han fortfarande, trots att döttrarna för länge sedan är vuxna och utflugna.

– Jag har vant mig vid att arbeta på helgerna och nuförtiden är det svårt att samla folk i Amerika en tisdagskväll eller en torsdagskväll.

Därmed är samtalet tillbaka till hur förutsättningarna för den kristna musiken ser ut i dag. Själv räknas han till veteranerna och berättar, inte utan stolthet, att han både nu och då blir inbjuden­ att sjunga på pastorsdagar­. Tillsammans med sitt band får han komma och uppmuntra människor som växt upp med hans musik.

En gång i halvåret spelar han på en profan klubb hemma i Nashville som heter 3rd and Lindsley.

– Jag älskar att gå utanför kyrkan och sjunga på ställen dit vanliga människor som inte brukar bombarderas med evangeliet går.

Han skulle gärna göra den typen av spelningar oftare om tillfälle bjöds. Som det var på 1980-talet när han var förband till Andraé Crouch.

– På den tiden spelade vi på klubbar både hemma och här i Europa. Det spelade ingen roll om du var kristen eller inte, var du bra så var du bra, var du dålig så var du dålig.

Ett favoritminne utspelade sig i Finlands huvudstad Helsingfors där Russ Taff spelade tillsammans med Crouch på en nattklubb som hette Metropol i slutet av 1980-talet.

– Jag körde mitt set och rockade ganska hårt. Sedan satte sig Andraé vid pianot och började sjunga: ”Jesus is the answer ... if you have some questions, in the corner of your mind ...” Jag stod där och tittade mig omkring. Ganska snart slutade alla prata. På den tiden rökte folk på klubbarna och det var en rejäl dimma av rök. Allt blev stilla. Killarna slutade stöta på tjejerna. Allt sånt upphörde. Texterna blir så levande på ett sådant ställe.

Under samtalets gång märker jag att det är något som skaver i Russ Taff när det gäller kyrkans inställning till musik. Missförstå mig inte, han är både glad och tacksam för det varma mottagande han fått genom åren och att hans fans har hängt med i svängarna mellan hans olika genrebyten.

Men parallellt med allt det positiva har han många gånger upplevt hur ledande kristna försökt lägga band på hans och andra musikers kreativitet genom att tala om vad som är okej och inte att framföra. Något som han menar bidragit till att den kristna musiken har hamnat på efterkälken i stället för att vara innovativ­ och ledande.

– Någonstans längs vägen var vi tvungna att backa och följa­ efter världen på fem års avstånd. Genom åren har artister som jag, Amy Grant, Michael W Smith med flera blivit kritiserade­ när vi gjort progressiva saker, nya saker. Kyrkan tyckte inte om det. Jag säger: Titta, vi står i förbindelse med den största musikkälla som finns, vi är förbundna med Honom, men de vill ändå tvinga oss in i den här lådan. Att vi måste hålla oss inom den när vi skapar.

Du som sjungit och spelat offentligt sedan 1960-talet, är du mentor för några yngre artister?

– Ja, svarar Russ. Michael Tait (DC Talk) och Bart (Millard, MercyMe) och så några Southern gospel-killar som jag pratar med.

Samarbetet med Bart Millard kommer dessutom att fördjupas när han blir producent för Russ Taffs nästa skivprojekt som dock lär dröja ett par år innan det når publikens öron.

– Han har aldrig producerat förut, men han är utmärkt. Han hör allt. Jag har haft så många samtal med honom och han är som en hel uppslagsbok med idéer. Jag är upprymd över att få jobba med honom och skapa något helt nytt, säger Russ Taff.