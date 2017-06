Tar 50-årsskivan till en ny nivå

Kultur

I klartext: Födelsedagsbarnet släpper en skiva. Ett album där han själv medverkar på varenda en av de arton låtarna så när som inledningsspåret ”Love and hope” där sonen Joakim Alfvén spelar ett pianostycke han själv komponerat.

”Love and hope” är för övrigt namnet på hela skivan som är lika mycket ett välgörenhetsprojekt som ett födelsedagsfirande. Idén föddes för ett år sedan när Rodney satt hemma hos några kompisar.

– De började påminna mig att jag fyller 50 nästa gång och jag tänkte, vad gör man åt det? Jag gillar ju att göra musik och att leda projekt, så varför inte spela in en skiva? Från början var det tänkt att bli nån slags Rodney Alfvén-skiva, men det vore själlöst att göra det. Så sedan föddes tanken att samla mina musikvänner och göra en skiva till förmån för organisationen Love and hope.

Vännerna var inte svårövertalade. Inte en enda sa nej till att vara med och det är en hyfsat namnkunnig lista över medverkande som pryder skivan: Angela Holland, Britta Bergström, Charlotte Perrelli, Efva Nyström, Frank Ådahl, Gladys del Pilar, Hannah Holgersson, Mikael Järlestrand och Thomas Nyman med flera. Dessutom körerna Laudes och One Voice och Rodneys hustru Jenny Alfvén. På releasekonserten på lördag medverkar även Gabriel Forss. Rickard Sjöberg är konferencier.

Rodney Alfvén är övertygad till att själva syftet med projektet bidragit till att så många velat engagera sig. Totalt har mer än 100 personer varit inblandade på olika sätt i Love and hope-skivan och konserten. Att behållningen skulle gå till just Love and hope som jobbar mot barnsexhandel var ett självklart val för Rodney.

– Min kusin, Mikael Alfvén, grundade den hjälporganisationen och första gången jag kom i kontakt med Love and hope brast mitt hjärta i gråt. Flickor som sövs ner av sina närmaste släktingar – föräldrar och fastrar – och säljs som sexslavar. Några år senare fick jag träffa tjejer som kommit ur det här helvetet. De skrattade och busade som vilka flickor som helst. I dag är någon färdig advokat, någon är läkare och så vidare. Det gör något med en att se det och det känns roligt och rätt att använda sin musik till något som gör sådan nytta, säger Rodney samtidigt som han konstaterar att livet gett honom så otroligt mycket.

– Jag har haft förmånen att vara frisk i 50 år, har fått jobbat med det jag har velat och har ett rikt socialt liv.

Rodney Alfvén är gift och fyrabarnsfar och har därtill en högt uppsatt tjänst i bankvärlden som kräver stort engagemang. Samtidigt är han involverad i en rad olika musikprojekt, inte bara 50-årsskivan.

Hur får du tiden att räcka till?

– Att detta är livsluft kan låta som snack, men musik ger så mycket positiv energi. Det är förstås viktigt att jag har en förstående fru, men efter det här projektet har jag lovat att fokusera mer på jobb och familj. Samtidigt ska man veta att musik är något vi alltid utövat tillsammans inom familjen. Det hade varit svårare om det bara varit min grej.

– Sedan har även min dotter varit ute som volontär för organisationen och det har helt klart präglat hennes människosyn och livsåskådning.

Till inspelningen av 50-årsskivan har det gått åt fem semesterdagar – och massor av fritid.

Hur mycket har musiken betytt för dig genom åren?

– Musiken har varit min ständiga livskamrat. Den har gett mig ett bra känsloliv och en bra intellektuell utmaning. Att göra mycket arr och liknande är en stor utmaning då man får träna både hjärna och hjärta. Både vänskapslivet och det sociala livet har kretsat kring musiken. Den har berikat mig på ett sätt som är svårt att överskatta.

På lördag samlas vännerna och andra intresserade i Filadelfiakyrkan till en releasekonsert för ”Love and hope”. Det blir säkert en del konserter till hösten i kölvattnet av projektet, tror Rodney, men på lördag är den stora musikfesten då de flesta av artisterna från skivan är på plats. Passande nog på självaste 50-årsdagen.

– Detta är det bästa 50-årspresent jag kan tänka mig, säger Rodney.