Vasst, varmt och vitalt musikdrama

Kultur

Bakom den korthuggna titeln ”Ilya” på Kulturhuset Stadsteatern döljer sig en fantastisk föreställning. Ett vasst, vitalt, varmhjärtat och vackert skimrande musikaliskt drama. Det handlar om hur svårt det är att komma upp när man väl kommit ner på botten av samhället och längtan efter att vara älskad och behövd.

Pjäsen, skriven och regisserad av den fritänkande teatermannen Lars Rudolfsson och tvinnad mellan det verklighetsnära och drömspelsartade och mellan gråt och skratt. Hans projekt är alltid djärva och egenartade i stil och ton. Denna gång flyttar han upp ribban för att skapa magi med teater.

Föreställningen börjar rappt med ett stort frågetecken. En kvinna faller ihop på en polisstation. När hon kommer till sans svarar hon motvilligt och irriterat på frågor om namn, födelseår och adress. ”Jag är ingen, har ingenting, bor ingenstans.” Det enda kvinnan vet är att hon letar efter sin dotter. En polis ger henne namnet Ilya efter en bortsprungen hund han läst om. Sedan får vi växelvis följa Ilyas alltmer desperata jakt efter dottern och de sorgliga omständigheter som lett till hennes förtvivlade nu. Porträttet av en hemlös kvinna är inkännande och komplext. Ilya är ilsken, jobbig och ovårdad. Samtidigt ger hon inte upp tron på livet , har en inre styrka och viljan att förlåta. Hon liknar gäster jag mött som volontär i Stadsmissionens verksamhet.

Lars Rudolfsson har arbetat mycket med musikteater däribland musikalerna ”Kristina från Duvemåla” och ”Chess” och experimentella operorna ”Staden” och ”Vargen kommer”. Denna gång ville han absolut ha Frida Hyvönen som samarbetspartner. Ett synnerligen bra beslut . Hennes musik – som har drag av pop, jazz och klassiska tongångar – tar sig in under huden på texten. Den bidrar i hög grad till att forma roller och relationer, skapa energi, skönhet och vemod. Sångnumren fogas sömlöst in i berättelsen. Genom scenografin får de en svart bakgrund och blir likt bilder i ett fotoalbum.

Inte bara Ilya utan andra karaktärer som korsar hennes spår synes må dåligt. De är på flykt från en tillvaro de misstrivs i och söker efter något som kan få ensamheten att skingras. Vissa i berättelsen försöker hjälpa henne. Andra vill att hon ska hålla dem sällskap. Som nödvändigt andrum i den tunga verklighet som är dramats kärna finns en underfundig och drastisk humor. Ibland fylls salongen av skratt. Andra stunder är det ett knäpptyst lyssnade.

En stor del av lyskraften hos Ilya är den underbara scenografin. En efterlängtad motvikt till trenden med avskalade scener och fula inslag som ledskärmar och pappdockor som statister. Robin Wagner, känd i Sverige för scenografin till Kristina från Duvemåla, till synes trollar fram sceniska fullträffar. Exempelvis en buss i full fart, ett nästan obefintligt hotellrum som Ilya får för några sedlar hon lyckats få fatt i, en skruttig bar där hennes dotter får jobb som sjungande servitris och en gasexplosion som inträffar i efterdyningarna av en stökig fest.

Det är en mycket välspelad föreställning och ensemblen känns som ett sammansvetsat kollektiv. Birthe Wingren gestaltar fenomenalt alla titelrollens känslor och brinnande hopp om att hitta sin försvunna dotter . Per Sandberg gör en fin mångbottnad gestaltning av en frustrerad busschaufför som vill bli Ilyas räddare i nöden. Ksenia Timoshenko spelar på ett utmärkt vis fram Ilyas halvvuxna dotters sorg och saknad. Hilda Söderman gör henne trovärdigt som försummat och ansvarstagande barn. En höjdpunkt är då hon sjunger ”Det var gasen”.

Starkt avtryck gör också, som så ofta, Sven Ahlström i en betydelsebärande roll. I Ilyas förvirrade sinne är hans karaktär en förvandlingskonstnär - än en annonsförsäljare, en advokat, en hotellportier etc. Denne man kan ses som en symbol för en nedlåtande syn på människor som hamnat på livets skuggsida. Det är obehagligt då hans kontrollerade jag spricker och han brister ut i en beskrivning av Ilya som en utbränd glödlampa , ett urdjur som krälar på botten.

På slutet blir frågetecknet som driver handlingen till ett skört utropstecken och händer sträcks ut till försoning. Dröm eller verklighet? Den frågan lämnas åt publiken att ta ställning till. En ledtråd är att julen som nalkas när trådarna knyts ihop, är en tid då önskningar kan slå in. En sak är dock kristallklar det här är musikteater av bästa märke som talar till vår kristna medkänsla.

Ingegerd Rönnberg