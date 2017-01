Årsmöte i pingstförsamlingen Mullsjö-Nyhem

Läsardagen

Magnus Larsson var mötesledare, församlingskören sjöng under ledning av Magnus Brengesjö och årsberättelse över församlingens verksamhet under 2016 föredrogs i text och bild av Ingemar Stenmarker och Lars Eriksson. Av årsberättelsen framgick bland annat att cirka 200 familjer berörs av den barn- och ungdomsverksamhet församlingen bedriver. Sång- och musik, gudstjänster, bön, sociala insatser och mission i andra länder är andra exempel på sådant som förekommer inom församlingen.

Medlemsantalet har ökat under året och uppgick vid årsskiftet till 682. Ekonomisk redovisning och styrelseval sker vid administrationsmöte i mars, men i årsmötet meddelades att preliminärt har drygt 3 600 000 kronor kommit in i gåvor till församlingen under 2016.

I andra delen av årsmötet predikade föreståndare Tommy Wallin med utgångspunkt från Efesierbrevet. Pingstförsamlingen vill även under 2017 vara ”en församling som växer genom att vinna människor för Kristus och forma dem till lärljungar”.

Lars Eriksson