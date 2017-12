Liten församling – stor verksamhet

Läsardagen

Det är åtminstone tolfte gången, och varenda krona man får in på lotter, auktion och åror går till ett barnarbete, Caminol Felix i Rumänien. Det är Ann-Charlotte Sevén som leder verksamheten.

Det är också Ann-Charlotte som hälsar välkommen och har en kort inledningsbön innan det hela sätter igång. Hon berättar att församlingen, som består av ett 40-tal medlemmar, har haft ett fantastiskt år i Enhörna, där Missionshuset ligger någon mil utanför Södertälje.

– Under 2017 har vi haft en del mycket lyckade satsningar med barnfamiljer som målgrupp. Vi började med Barnens dag i april, som blev en succé! Vi hade räknat med 50, kanske högst 100 deltagare, men 375 löste “pass” för dagen. Fantastiskt! Den dagen har vi sedan följt upp med några familjefredagar vilka gett mersmak.

Om man frågar Ann-Charlotte om församlingens planer och visioner för 2018 blir hon ivrig och berättar:

– Vi planerar ännu en Barnens dag och familjefredagar en gång i månaden under terminerna. I övrigt fortsätter vi med regelbundna gudstjänster, Gospelkören fortsätter med stor entusiasm och vi bjuder in till Alpha-kurs i januari. Under sommaren planerar vi Våffelcafé i Missionshuset en gång i månaden. Det är väl ungefär vad vi orkar med, vi är ju inte så många!

Ann-Charlotte Sevén är entusiastisk då hon berättar. Och då man efter årets försäljning till förmån för Caminol Felix räknar igenom vad som kommit in finner man att det blir mer än 33 000 kronor, och då har alla swish-inbetalningar inte räknats!

En relativt liten församling men med stort hjärta för medmänniskor och evangelisation.