Aurel berättar om Jesus för judarna i Paris

Vägen till tro för den då 21-årige fransmannen Aurel Vidal började med att han blev medbjuden av en collegevän till ett jättemöte arrangerat av den amerikanska kristna mansorganisationen Promise Keepers i Houston.

Men vi tar det från början. Aurels familj var protestantisk men det talades aldrig om Jesus där hemma.

– Min pappa hade nog en slags tro, som ett budskap i flaskpost som man kastar ut i hopp om att någon kanske där något kanske kunde hända, berättar han.

21 år gammal inbjöds Aurel Vidal av en collegevän från studietiden i USA, som blivit kristen några år tidigare. Just då arbetade Aurel på ett hotell i södra England och kände sig väldigt ensam.

– Med viss tvekan bokade jag biljetten. Där bjöd han mig till en stor kristen konferens. Det blev en chock att komma till denna arena i Houston, där 60 000 samlas till konferens med Promise Keepers.

– Jag kände stor tvekan när jag satt där, men jag greps ändå av vittnesbörden. Plötsligt hör jag mig själv be, ”Gud, du vet att jag inte tror på dig, men om du finns, uppenbara dig så påtagligt att jag inte kan bortförklara det!”

På andra sidan den jättelika arena får Aurel plötsligt syn på en man. När inbjudan att överlåta sig till Jesus kom från predikanten är det just mannen i den läktarsektionen, som reser sig och går fram. En annan man bredvid Aurel säger plötsligt: ”Nu är det din tur!”

– Hur det gick till vet jag inte, men jag reser mig också och går fram emot talarstolen. Jag går där och förnimmer Jesus utan att se honom. Det var som att jag gick vid hans sida.

Omvändelsen där framme vid podiet blev dramatisk.

– Jag hade rökt marijuana vid några tillfällen, rökte vanliga cigaretter, var tatuerad och hade långt svart hår. Jag försökte inte förändras, men inom två dagar hade jag klippt mig, börjat ta bort tatueringar och blev direkt fri från rökningen.

– Inom tolv timmar hade Guds helige Ande totalt förändrat mig. Sedan dess har jag inte rökt en cigarett.

Aurel oroade sig för att komma hem, eftersom han inte kände en enda kristen.

– När vi var på flygplatsen fick jag förbön att jag direkt när jag kom hem skulle få en kristen vän. Det var min mamma som mötte mig när jag kom fram och hon berättade att hon bjudit hem en person på middag, hon som aldrig bjöd hem någon främling till vårt hem.

Nästa dag uppenbarade sig en kanadensare som av Aurels mamma fått löfte att Aurels syster som var fransklärare skulle kunna ge mannen fransklektioner.

Efter maten sätter Aurel på en lovsångsskiva. Mannen frågar förvånat om Aurel är kristen och det jakande svaret öppnar en vänskap, som ledde dem tillsammans till en baptistkyrka i Paris, där Aurel under fem års tid fick en gedigen bibelundervisning.

– Av alla kyrkor i Paris hamnade jag i en som verkligen var förankrad i Bibeln.

En missionsresa till Turkiet där han fick se märkliga under, satte också djupa avtryck i den unge Aurel.

Efter en tid började Aurel Vidal arbeta hos den messiastroende organisationen Jews for Jesus, som under Jesusväckelsen i Kalifornien i slutet av 1960-talet växt fram bland hippiekulturen. I dag arbetar han i världens äldsta missionsorganisation till det judiska folket, Christian Witness to Israel

Frankrike har 600 000 judar, den största judiska befolkningen i världen efter USA och Israel.

En tredjedel av sin tid finns Aurel i dag i direkta möten på gatorna med judar, muslimer och ateister.

– Jag delar ut traktater, inleder samtal och välsignar människor. Men vi besöker också­ judiska hem och studerar Moseböckerna­, där jag kan visa på sambandet mellan judarnas bibel och Nya Testamentet, berättar Aurel som i dag är gift med en svenska. De möttes i Alpharörelsens arbete i England för ett antal år sedan.

– Fransmän är väldigt individualistiska och materialistiska och Jesus finns inte på deras radarskärm, säger han.

Medierapporteringen i Frankrike berättar heller ingenting om kristen tro eller vad kyrkorna gör i landet, däremot rapporterar man desto mer om terrorismen som blivit ett stort problem in Frankrike.

Tre terrorattentat i Paris har inträffat bara fem minuter från kontoret där Aurel arbetar. Stora bokstäver på väggen utanför visar ”Judar för Jesus”. Inte ens judiska synagogor har så synliga tecken på sin verksamhet och otryggheten har gjort att organisationen satt in skottsäkra fönster.

I mötet med judar på gatorna och i judiska hem vill Aurel och hans medarbetare visa vem Jesus verkligen är.

– Vi deltar i judiska högtider som Påsk, Lövhyddohögtiden, Yom Kippour och Hannukah. Vi vill visa att Jesus är den utlovade Messias som uppfyller profeternas ord.

– Nyligen mötte jag en ung man på väg till gymmet som noterade min t-shirt där det stod Jesus med stora bokstäver. Han gillade verkligen att tala med mig och min kollega. Tio minuter senare kom två andra judar och den enes klädstil avslöjade att han är mycket ortodox. Han visade verkligen ilska. ”Oh, ’Judar för Jesus’ som försöker omvända oss!?” Hans uppfattning var att Jesus var någon som gjorde dåraktiga saker och använde magi.

– Jag sa: ”Tror du att det var magi när Gud skapade världen och Jesus senare uppväcktes från döden? Tror du det är magi, det jag känner i mitt hjärta just nu? Nej, det är Guds helige Ande.”

Mannens attityd förändrades och ilskan la sig . Han lyssnade när Aurel delade evangeliet om Jesus. De två judiska vännerna visade att de precis hade fått ett textmeddelande från mannen som var på väg till sitt gym: ”Ni möter två män med Jesus t-shirts. Prata med dem, de är verkligen coola!”

Aurel Vidal är tydlig med att hans arbete som gatuevangelist inte handlar om att diskutera religion.

– Jesus sa bara till människor, ”Följ mig!”, säger han.

Aurel Vidal och hans kollegor har satt upp ett ambitiöst mål som de hoppas ska vara uppfyllt före år 2020. De vill erbjuda alla judiska hem i Paris en bibel, ofta tillsammans med en presentkorg, vid någon av de stora judiska högtiderna.

– Jag är som en såningsman, men Guds helige Ande fortsätter. När någon kommer till tro är det helt fantastiskt, säger han.

Per Danielsson