En äventyrare som levde ett spännande liv

Livsstil

Han var vältränad. När han som 20-åring missade ångaren från Örnsköldsvik med några minuter gick han till fots nio mil på ett dygn för att hinna ifatt båten. Vintern 1894 åkte han släde­ efter ren från Karesuando till Skibotten och sedan båt via Tromsö till Trondheim en stormig natt när 70 fiskare omkom i vågorna.

Det hände att han fick äta gröt på tallbarksmjöl och islandsmossa när han reste i hungerområden.

När han bevakade ingenjör Andrées avfärd för Aftonbladet sköt han under dramatiska omständigheter tre isbjörnar, och mitt under brinnande indiankrig i New Mexico övernattade han hos indianer.

Under sitt sökande efter Andrée­ i Sibirien, på uppdrag av Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, reste han 300 mil med släde efter renar eller hundar eller i öppen båt. Han hotades av kriminella, utsattes för rånöverfall och tvingades sova med revolvern i handen. Han fann inga spår av Andrée, men gjorde en hel del värdefulla botaniska iakttagelser.

Överallt skaffade han sig vänner. I London blev han hembjuden till den berömde baptistpredikanten C H Spurgeon. Direktören för ett järnvägsföretag i USA gav honom fribiljetter så att han kunde resa gratis ända till San Francisco och skriva en bok om resan.

När Sveriges ambassadör i Ryssland högdraget fördröjde handläggningen av hans bagage fick han ut det på stående fot med hjälp av utrikesministern, med hälsning från tsaren själv. Senare lyckades han också få tsaren att ingripa mot den sibiriska urbefolkningens plågoandar.