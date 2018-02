Mer än sol och bad på kyrktäta Teneriffa

Livsstil

Teneriffa är en vulkanö och stränderna består mestadels av svart lavasand. På flera ställen har dock gul sand skeppats från Sahara för att skapa mer turistvänliga beacher. Som på populära kilometerlånga Playa de Las Vistas-stranden i söder. Här älskar små barn att plaska och gräva i strandkanten, vattnet är badbart året om och vågorna snälla, speciellt i den södra, grundare delen av stranden. Under högsäsong kan det bli trångt, vill man vara säker på att få hyra en solstol med parasoll (4 euro) gäller det att vara tidigt ute. Här finns även en vattenlek för större barn med hoppborg, klätteranordning och rutschkana på djupt vatten.

För gästande nordbor finns många kyrkor att besöka, särskilt på öns södra del. Inom en radie av sex kilometer ligger tre olika skandinaviska kyrkor: Svenska kyrkan, Norska sjömanskyrkan och Skandinaviska turistkyrkan. Tröttnar man på sol och bad erbjuds så gott som varje dag i veckan mängder av aktiviteter: allsångskvällar, föredrag, bibelsamtal, konserter, våffelfika, körsång, pilgrimsvandringar med mera, utöver vanliga gudstjänster och andakter.

Svenska och norska kyrkorna ligger bara några hundra meter från varandra utmed den populära strandpromenaden i Los Cristianos, den gamla fiskebyn som blivit semesterparadis. Skandinaviska turistkyrkan ligger sex kilometer därifrån, vid småbåtshamnen Puerto Colon i Las Américas.

Hotelltäta turistorten Playa de las Américas har under åren vuxit samman med grann­orten Los Cristianos. Att gå mellan kyrkorna på den bilfria strandpromenaden är en trevlig och vacker sträcka. Gångvägen slingrar sig fram genom ett omväxlande kustlandskap, vandringen tar en dryg timme. Blir man trött finns ett oändligt utbud av glasskaféer, barer och restauranger där man kan slå sig ner och vila, dricka något svalt och njuta av vackra havsvyer. Förslagsvis när solen sjunker ner i havet. Solnedgångarna är magiskt vackra och helt gratis underhållning. Är man trött och vill åka tillbaks finns såväl buss som taxi. Bussnätet på Teneriffa är väl utbyggt och fungerar för det mesta väl.

Skandinaviska turistkyrkan har även lokaler i Puerto de la Cruz. Här, på öns norra sida, är det betydligt grönare och vackrare men det regnar också mer och medeltemperaturen ligger några grader lägre. Många spenderar ändå gärna en semestervecka här, då Puerto de la Cruz är en mer genuin kanarisk stad än de stora turistorterna i söder. De svarta lavastränderna är dramatiska med höga vågor. Loro Park zoo med djurshower, papegojor, delfiner, sjölejon, gorillor, lejon och mycket mera plus en fin botanisk trädgård lockar också.

En utflykt till Teide, Spaniens högsta berg, bör man inte missa. Denna nationalpark har en mycket säregen natur. Det är ingen tillfällighet att ”Apornas planet” spelades in här, liksom fantasyfilmen ”Clash of the Titans”. Naturen ser ut som ett månlandskap eller en öken med mäktiga stenformationer som talar till fantasin. På vägen upp liknar det en svensk fjällskog med gröna tallar. Ta med varma kläder, temperaturen sjunker drastiskt på hög höjd. Vanligt väderfenomen är sol och klar himmel nere vid kusten, moln på vägen upp och när man kört igenom molnen sol och blå himmel igen. OBS att det krävs speciellt tillstånd som måste sökas i förväg, om man vill bestiga sista biten av berget till fots. Linbanan går inte ända upp.

För det mesta erbjuder Teneriffa sol och ljuvlig värme året om och många åker också hit för klimatrehabilitering. Men man kan ha otur under en chartervecka. Regn, blåst och kyla är inte helt ovanligt under vinterhalvåret. Och även om det är sol är kvällar och nätter svala, så ta med en varm tröja.

Eva Kihlström