Tidebönerna ger Caroline styrka i vardagen

Livsstil

På tisdagar ringer Caroline Jörnlands väckarklocka tidigare än vanligt. Klockan 07.00 ber man laudes, morgonbön, från tidegärden i bönerummet i Saronkyrkan.

– Ibland kan vara jätteknöligt att vara den som måste vara först på plats. Det kan verkligen ta emot att gå dit innan jobbet. Men det är också något positivt att ha ett ansvar och en skyldighet gentemot varandra, för då tar man sig i väg. Särskilt om jag är den enda som har nyckel, annars blir de andra ståendes där i kylan.

Vi möts på Överås slott i Örgryte i Göteborg. Här har metodistkyrkan haft sin teologiutbildning och i dag inryms en rad arbetsplatser med kyrklig anknytning i den imponerade byggnaden.

Caroline Jörnland arbetar här som konsulent på studieförbundet Bilda.

Hon visar runt i de gamla lokalerna och berättar att erfarenheten av att be tidebön har gett henne en större känsla av samhörighet med kristna från andra traditioner. Bland annat med de ortodoxa och katolska kollegorna på kontoret.

– Det är fantastiskt att inse att en flera olika traditioner inom kyrkan ber samma böner. Och jag får också stämma in i dem. Det har hjälpt mig att förstå att vi hör ihop.

– Det är otroligt vackert. De här bönerna från psaltaren har visat sig vara en form som håller. Och jag har märkt att de här orden som betts och burit människor i tusentals år faktiskt också kan bära mig i dag.

Hur går det till när ni ber tidebön?

– Vi använder oss av en tidebönbok som är utgiven av den ekumeniska kommuniteten i Bjärka Säby. Vi växelläser texterna och bönerna tillsammans. Man kan absolut be tidebön hemma själv också, men jag personligen tycker att det är väldigt fint att be tidebön i en gemenskap.

– I vår tidebön på tisdagsmorgnarna har vi också lagt in en tio minuters tystnad. Vi upplevde att tystnaden verkligen var en bristvara i våra liv.

– Sedan är vi ju frikyrkliga så vi har också lagt en stund för kort fri bön, säger Caroline Jörnland med ett leende.

Bönesamlingarna brukar hålla på i 30-35 minuter och Caroline berättar att gruppen brukar sitta på bönepallar. För henne har det blivit ett sätt att ställa in kroppen på bön.

– Man sitter ju automatiskt ganska aktivt och jag tror att man blir lite mer fokuserad. Sedan handlar det såklart om att visa vördnad inför Gud, i knäböjandet.

Hon sträcker sig över bordet där vi sitter och tar fram den blå tidebönsboken. Bläddrar fram några sidor och låter det röda bandet lägga sig tillrätta mellan bladen. Hon fäster blicken vid den inledande förberedelsebönen och börjar läsa orden hon stavat på hundratals gånger tidigare.

Öppna Herre, mina läppar

till att välsigna ditt heliga namn,

och rena mitt hjärta från alla tomma,

orena och främmande tankar.

Upplys mitt förstånd och upptänd min kärlek,

så att jag värdigt, uppmärksamt och hängivet

blir bönhörd inför ditt gudomliga majestät.

Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Vad betyder den bönen för dig?

– Det är ju en förberedelsebön. Det första som händer när man kommer inrusande på morgonen. Den ställer in tanken mot bön. Jag gillar att den betonar detta med att rena hjärtat från alla tomma, orena och främmande tankar.

– Det blir som en egen bikt, och det tror jag behövs. När jag närmar mig Gud finns vissa saker som behöver skalas bort. För att jag ska kunna höra mina egna tankar och Guds tankar.

En annan bön som bes varje gång är Sakarias lovsång från Lukasevangeliets inledning.

– Den talar om Jesus, vem Jesus är och vad han gjorde. Det blir en återkommande påminnelse om vem det är vi talar med i bönen. Bönen berättar om vår uppgift att bana väg för Herren.

– Men sedan talar den också om att Gud ska styra våra fötter in på fredens väg. Det är god teologi. Att det är Gud som handlar och vi får bara överlämna oss själva. Det är inga ytterligare krav som läggs på en. Det är en befrielse. Den är en bön som är värd att be varje dag. Den är ”spot on”.

Caroline Jörnland är välformulerad och entusiastisk när hon talar och det kommer knappast som någon överraskning att hon läser teologi vid sidan av arbetet på studieförbundet. Hon berättar att hennes första möte med tidegärden och tidebönerna skedde när hon var ny i Saronkyrkan och arbetade som samordnare för unga vuxna i församlingen. Man bad tidebön i personalgruppen och trots att det skedde i en frikyrklig kontext upplevde Caroline att de lästa bönerna var något nytt och lite främmande. Att de utgjorde ett tydligt avsteg från det fria spontanitetsidealet som varit rådande under hennes egen uppväxt som pastorsbarn inom pingst och evangeliska frikyrkan.

– För mig har tidebönen inneburit att jag upptäckt ett helt nytt uttryckssätt. Första gången tyckte jag att det var superkonstigt och förstod inte alls poängen.

– Men samtidigt märkte jag hur skönt jag tyckte att det var att ingenting i de här bönerna handlade om min egen förmåga att formulera mig och säga rätt saker. Att vila i de här skrivna orden blev en befrielse efter att ha kämpat på med fri bön på egen hand.

En del skulle kanske mena att färdigformulerade böner ger mindre utrymme åt Anden, har du mött sådan kritik?

– Ja, absolut. Men jag känner inte att det är mindre av Anden för att jag inte själv valt orden i bönen. I Bibeln står det ju att vi inte själva vet hur vår bön bör vara utan att Anden vädjar för oss med rop utan ord. Där blir tystnaden viktig. Men jag kan förstå argumenten. Men tycker inte att den här tanken på att Anden endast verkar genom spontanitet håller riktigt.

Samtidigt är Caroline noga med att betona att hon aldrig skulle rangordna olika sätt att uttrycka sin tro och hon framhåller att det i Saronkyrkan finns både varma anhängare och skeptiker till bönerna från tidegärden.

– Det finns bönesamlingar med friare bön också och jag skulle aldrig säga att det ena är bättre än det andra. Jag ser det som komplement.

– Jag är fullt medveten om att böner från tidegärden inte passar alla. Men det passar mig och det handlar nog om att tidebönerna hjälper mig att tänka kring bön på ett annat sätt än att jag ska leverera något.

Caroline Jörnland konstaterar krasst att det är långt ifrån alltid hon går från bönen djupt berörd i sitt inre.

– Jag kan komma dit och känna att allt bara är supertorrt. Och vissa gånger kan jag undra om det här gav mig någonting över huvud taget. Men det är också det som är lite skönt att det inte behöver handla om att känna så mycket eller att det ska ge mig det ena eller det andra, utan om vem jag riktar mig till. Sådana dagar brukar jag tänka att det i alla fall inte skadar att ta del av Bibelns ord.

Själv menar hon att det varit en nyttig upplevelse att ”utsättas” för bibelordet.

– Ofta när det dyker upp något bibelställe som jag inte tycker om så vänder jag blad och går vidare. Men när man ber högt tillsammans med andra så kan man inte bara hoppa över. Tidebönerna hjälper mig att förstå att Gud är större och mer gåtfull än jag trodde.

Kommer du att fortsätta att be tidebön?

– Ja. Jag behöver de här bönerna. De är de enda böner som jag vet att jag kommer att orka fortsätta be genom livet. Även de torra, tuffa dagarna när min tro är som svagast kommer jag att kunna be de här bönerna och låta dem bära mig. De kräver ingen motprestation från mig, utan handlar mer om att stämma in i något som redan pågår.