Med Jesus på MC-mässa

Nyheter

ÄLVSJÖ. Det är ett universum där skinnvästar och skägg regerar. I helgen pågår MC-mässan vid Älvsjö i södra Stockholm och det är ett till stor del manligt revir, med lystna blickar på vrålåken som ställs ut, där rockmusik strömmar ut ur högtalarna, tatueringarna skymtar fram bakom kläderna och där ryggarna talar. De flesta med skinnväst har en MC-klubbs emblem på ryggen, och många är noga med att markera sin identitet.

Detta gäller i allra högsta grad dem som samlats vid monter A12:43. Här flockas västar med märken som Holy Riders, Heavens Bikers och Knights of Heaven, och den som sugs in i gemenskapen märker snabbt att här får Jesus hänga med på hojen. Bakom montern finns Church on wheels, en paraplyorganisation för alla kristna MC-klubbar i Sverige, i nuvarande stund cirka 17 stycken.

– Vi är till för entusiaster som brinner för sin grej, säger Ulf Mannerbäck, som möter upp med cowboyhatt.

Han är utsänd av Pingstkyrkan i Linköping för Church on wheels räkning och berättar att de vill nå ut till likasinnade, till dem som rynkar på näsan åt slipsklädda predikanter, men som gärna glider fram på vägarna på två hjul.

– Du kan inte låtsas att du gillar motorcyklar, det måste vara äkta. Annars blir det teater och det märks snabbt, säger han.

Trycker egna biblar

Målet med Church on wheels är att gå dit andra inte går. Att berätta om Jesus för MC-frälsta. I montern finns Church on wheels egen bibel, där bibeltexter varvas med personliga vittnesbörd. Ulf Mannerbäck berättar att 10 000 bikerbiblar ska tryckas upp på svenska, och ytterligare 3 000 på ryska, till MC-vänner i Ukraina.

De som Dagen pratar med i montern berättar att kristna bikers inte behöver söka upp folk för att berätta om Jesus. De flesta söker upp dem självmant, eftersom västarna skriker ut vad de tror på.

– Och nu är vi är för att synas, säger George Engström, som är med och ansvarar med montern, och till vardags kör för klubben Tyfri MC, Stockholms kristna MC-klubb.

Livets ords MC-klubb

Inne i montern finns också flera motorcykelfantaster från församlingen Livets Ord. De är på väg att starta upp en egen klubb, och har redan upptryckta t-shirtar.

– Vi är "havande", skämtar Håkan Karlsson.

Ett 30-tal MC-entusiaster går nu i väntans tider, och målet är att klubben ska förlösas under våren. Pastor Joakim Lundqvist är redan hedersmedlem, och fick nyligen pengar för ett MC-kort i födelsedagspresent.

I Church on wheels finns en rad olika klubbar. Men gemensamt är att de alla är "bröder i Kristus", och de accepterar alla, oavsett vilken kyrka man tillhör eller vilket fordon man väljer.

– Vi accepterar till och med dem som kör vespa, säger en person.

– Ja, fast alla vet väl att i himlen är det Harley och Triumph som gäller, lyder motargumentet, signerat med viss ironi av Ulf Mannerbäck.

Han kallar sig själv för en pastor för dem som inte går i kyrkan och berättar att många bikers söker upp honom för bröllop och begravning, även de som inte har en kristen tro.

I sommar ska han ha hand om tioårsjubileéet för Church on wheels på Bjärka säby, strax utanför Linköping. Det är ett slott som ägs av pingstkyrkan och som mest är känt för retreater och ett stillsamt andligt lugn.

– Vi kommer med kontrasten, säger Ulf Mannerbäck och skrattar.