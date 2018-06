74 000 laestadianer väntas till finsk åker

Nyheter

Under de senaste dagarna har en provisorisk stad växt fram på en jätteåker utanför finska Äänekoski. Områdets centrum är mötestältet med plats för 6 000 åhörare och runt om byggs affärer, kiosker, toaletter, grillplatser, en hälsocentral och ett stort administrativt område upp. Och besökarna är redan på väg in.

30 länder

Tusentals gammellaestadianer, framför allt från Finland, men även från ett 30-tal andra länder, däribland Sverige, Spanien och Togo, ser fram emot det sommarmöte som samlar den gammel-laestadianska väckelserörelsen och ger några dagar av bibelundervisning och gemensam sång.

Pekka Ojanne från fridsföreningen, laestadianernas motsvarighet till församling, i Stockholm är på plats i Äänekoski för att sända radio och arbeta med sociala medier. Han har varit på sommarmötet sedan han var spädbarn och beskriver det som ”årets höjdpunkt”. För honom är det en möjlighet både att träffa vänner och bekanta och att stärkas i den egna tron.

– Framför allt ser jag fram emot möjligheten att stilla mig inför ordet och ha tid att sitta ner och lyssna till predikningar.

Just att lyssna till predikningar ges det många möjligheter till under det fyra dagar långa sommarmötet. Tio gånger per dag undervisar olika predikanter.

De åhörare som inte ryms i tältet kan lyssna via områdets högtalarsystem.

Sång viktig ingrediens

Sång är en annan viktig ingrediens på mötena. Pekka Ojanne säger att det är en särskild känsla att höra så många människor sjunga psalmer och sionsånger samtidigt, ackompanjerade av klassisk orgel.

Kommer det anordnas några andra aktiviteter förutom sång och predikningar under sommarmötet?

– Ja, vi kommer ha nattvard. Det är ungefär 20 000 människor som går till nattvarden då, så det är en stor händelse och det brukar vara väldigt festligt.

Barnaktiviteter

Under sommarmötet anordnas inga särskilda aktiviteter för de många barn och ungdomar som är på plats, utan de lyssnar till undervisningen precis som de vuxna. För ungdomarna såväl som för de vuxna är sommarmötet en viktig social mötesplats.

– Det är underbart att se alla ungdomar umgås på plats. Jag brukar kalla sommarmötet för ”Nordens största ungdomsgård”, berättar Pekka Ojanne som själv är där tillsammans med sin hustru och sex av deras åtta barn.

Varje sommarmöte har ett tema och i år är temat ”Dina synder är förlåtna”, hämtat från Markusevangeliet 2:5.

– Jag tycker att det är ett jättebra tema, men jag kan förstå att några ser det som provocerande. Man vill inte gärna prata om synd i vår tid, utan helst släta över det, säger Pekka Ojanne.

Varför är det viktigt att prata om synd?

– Det är synden som skiljer människan från Gud och om vi inte kan skilja på rätt och fel ökar avståndet till Gud. Men vi betonar framför allt nåden, att vi får komma som vi är och att vi blir förlåtna våra synder tack vare Jesu försoningsverk.