Bön ger gratis inträde till turistattraktion

Nyheter

Pantheon, det ståtliga templet vid Piazza della Rotonda i Rom, har varit en gratis turistattraktion i åtskilliga år. Men nu kan det komma att ändras.

Staden Rom planerar att ta ut en avgift av alla besökare som vill komma in och titta. Men den som tänker be inne i den mäktiga byggnaden får komma in gratis.

Så kan det bli från och med maj nästa år om de styrande får som de vill.

Kostar 20 kronor

Det kommer att kosta 2 euro, cirka 20 kronor, att komma in. Pengarna ska användas för att restaurera den gamla byggnaden, skriver premier.org.

Även den som deltar i kristna sammankomster får komma in utan att betala.

Pantheon i Rom var ett under antiken ett avgudatempel som tillägnades "alla gudar". Senare var den minnestempel över Italiens stora män, som konstnären Rafael och kungen Umberto I.

Berömd kupol

Den är en av få byggnader från antiken som har varit i funktion sedan den uppfördes, och anses vara det antika Roms bäst bevarade byggnad.

Den nuvarande byggnaden uppfördes år 115-125 efter Kristus av kejsare Hadrianus. Sedan 600-talet brukas Pantheon som en kyrka, Santa Maria ad Martyres.

Den är berömd för sin väldiga halvsfäriska kupol vars ljusöppning är ungefär nio meter i diameter. Den ger rummet en storartad rymd och ljusverkan.

Förra året var 7,4 miljoner turister med på de speciella rundturer där Pantheon är en av de största attraktionerna.