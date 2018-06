Fem platser i Almedalen där kyrkorna håller till

Nyheter

Krukmakarens hus.

1 Frälsningsarméns lokaler ligger bara ett stenkast från Almedalsparken, där partiledarna håller tal om kvällarna. Här är också tidningen Dagens huvudkvarter under Almedalsveckan, då vi tillsammans med pingströrelsen och Frälsningsarmén anordnar seminarier under vinjetten G som i Gud.

Hela veckan klockan tio och klockan femton händer det något här, men även vissa kvällar, exempelvis på onsdagen då Alf Svensson intervjuas.

Även Svenska evangeliska alliansen huserar här stundtals, exempelvis då de tar upp frågor om ett tredje kön behövs.

Vårdklockans kyrka

2 Denna pärla till kyrka, tillhörande Equmeniakyrkan, har troligtvis en av Visbys vackraste utsiktsplatser. Schemat ser späckat ut under Almedalsveckan och ett tjog av arrangörer trängs om utrymmet. Equmeniakyrkan har här självklart sin hemmaarena, men även Sveriges kristna råd, Diakonia, Bilda och Socialdemokrater för Tro och solidaritet kommer att arrangera seminarier här.

Missionsbåten Elida

3 I Visby hamn ligger missionsbåten Elida som under Almedalsveckan lockar med sin något annorlunda scen, guppandes ute i vattnet. Det blir i bland ganska trångt, men båtlivet kan å andra sidan vara desto gemytligare jämfört med allt annat. De två kristna tidningarna Världen i dag och Inblick får samsas om båtens utrymme. Även Claphaminstitutet sjösätter sina seminarier här, tillsammans med Svenska evangeliska alliansen och Skandinaviska människorättsjuristerna.

Katolska kyrkan

4 Även i Visbys katolska kyrka kommer det att bubbla av diskussionslusta under Almedalsveckan. Självklart tar katolska organisationer plats här, Newmaninstitutet, Caritas och tidningen Signum. Men kyrkan används även friskt av andra aktörer och kyrkan är fullbelagd under hela veckan. Hit kommer också arrangemang i samarbete med Bilda, Sveriges kristna råd, Erikshjälpen och Kristna fredsrörelsen.

Visby Domkyrka

5 Sent på kvällarna under Almedalsveckan brukar denna pampiga och vackra kyrka bjuda in till politikersamtal. Alla partier är inbjudna, och under detta valår har tre partiledare tackat ja till dessa kvällsstunder; Jonas Sjöstedt, Annie Lööf och Isabella Lövin. Förutom partiledare kommer bland annat även Lars Adaktusson, Gunnar Strömmer och Anders Ygeman att intervjuas.