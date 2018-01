Förföljelse av kristna "värre än någonsin"

Nyheter

Aldrig någonsin i historien har kristna förföljts på ett så omfattande vis som i dag. Det budskapet förs fram i rapporten "Persecuted and forgotten?" som lagts fram av den katolska organisationen Aid to the church in need.

Där har de fokuserat på de senaste två åren, i tretton länder där kristna redan är utsatta. Och i samtliga fall, visar rapporten, har situationen för kristna blivit sämre, förutom i Saudiarabien av den enkla anledningen att det knappast är möjligt att försämra villkoren för kristna där.

Kristna nära utplånas

Enligt rapporten skulle kristendomen helt ha utplånats i Syrien och Irak om inte militären hade satt stopp för Islamiska staten och andra islamistgrupper, och om inte humanitär hjälp nått fram till den kristna minoriteten som tvingats på flykt.

"Många skulle inte överleva en liknande våldsam attack", slår rapporten fast, berättar Newsweek.

Inte bara islam

Hotet från islamister tas upp då situationen i flera länder undersöks, exempelvis i Nigeria, Sudan, Iran och Egypten.

Men rapporten studerar också situationen i Indien och Kina, där hela andra krafter ligger bakom förföljelsen av kristna. I Indien är det hindunationalister som riktar allt mer våld mot religiösa minoriteter, och dessa grupper har blivit allt starkare då landet styrs av BJP, ett hindunationalistiskt parti. I Kina, och även Nordkorea, är det den kommunistiska enpartistaten som ser till att skruva åt tumskruvarna. Hårdare religionslagar och tillslag mot kyrkor har gjort att förföljelsen av kristna blivit värre.

Väst måste agera

Förutom att beskriva en allt tuffare situation för utsatta kristna uppmanar rapporten västvärlden att agera. Framförallt USA som exempelvis skulle kunna sätta press på Saudiarabien, som är en viktig handelspartner som man säljer vapen till.

De tretton länder som är med i studien är; Kina, Egypten, Eritrea, Indien, Iran, Irak, Nigeria, Nordkorea; Pakistan, Saudiarabien, Sudan, Syrien och Turkiet.