Viljan att hjälpa till vid bränderna i Ljusdal är enorm. Flera hundra personer har anmält sitt intresse. Det rör sig om allt ifrån att folk erbjuder sin bil eller att transportera saker till logi för evakuerade människor och husdjur. Många anmäler även att de har en sjukvårdutbildning och att de vill hjälpa till. En av dem är Linnea Larsson Holm som Dagen träffar på tåget från Gävle till Ljusdal.

Läs mer: "Det verkliga arbetet för kyrkan börjar nu"

– Jag är psykolog och skulle egentligen bara upp till Ljusdal för att jobba två dagar men nu blir jag kvar där hela veckan så jag kan jobba som volontär vid släckningsarbetet arbetet också och serva brandmännen.

– Mina kompisar bor i Ljusdal och de frågade om jag ville vara med och hjälpa till. Ja, tveklöst, sa jag. De bor nära brandområdet så jag ska bo hos dem också, säger Linnea Larsson Holm och tillägger:

– Sedan kan jag även bli inringd i egenskap av psykolog, det kan ju hända att jag behövs på det sättet också eftersom det är kris.

Läs mer: Tårar när paret Hansson evakuerades

Den stora delen av frivilligarbetet i Färila organiseras genom facebookgruppen Privatpersoner Assisterar - Ljusdals Skogsbrand. Gruppen har på bara en dryg vecka fått över sju tusen medlemmar och nu uppmanar arrangörerna folk att ta en paus i givandet sedan man inte klarar att fördela mer gåvor och donationer just nu. Man skriver i gruppen att man med gåvor man har i lager och som är på väg in klarar att jobba med samma intensitet i tre-fyra veckor framöver. Förutom alla gåvor har gruppen samlat in en och en halv miljon kronor i reda pengar på en vecka.