Trettondagen snart här – men hur används den?

Svenska alliansmissionen – tretton­dagsmöten

Ända sedan 1800-talet har just trettondagen varit viktig för Svenska alliansmissionen.

Då samlas medlemmarna till så kallade trettondags­möten för att få information om vad som är på gång i samfundet och för att dela tankar och visioner. Mötena hålls i år på tre platser, Jönköping, Vetlanda och Hillerstorp och har samma upplägg: kafésamtal på eftermiddagen och gudstjänst på kvällen.

– Hela förra året har vi pratat om mission och det vill vi fortsätta fokusera på. Det gäller internationellt arbete, men lika mycket handlar det om att plantera nya församlingar i Sverige, säger Kjell Larsson, missions­föreståndare.

Svenska kyrkan – julens psalmer

Trettonhelgen är final för Svenska kyrkans stora julinsamling på internationell nivå, ”Låt fler få fylla fem”. I många församlingar anordnas musikgudstjänster och konserter och även julspel där fokus ligger på att de vise männen kommer till Jesusbarnet med gåvor.

Katolska kyrkan – barnens fest

Epifania som högtiden också kallas är en påbjuden helg då katoliker förväntas att gå i kyrkan. Många församlingar har julfest för barnen efter mässan på fredagen. Under mässan välsignar man krita, rökelse och vatten som man sedan tar hem och skriver K+M+B 2017 på ytterdörren. KMB står för ”Kristus, välsigna detta hem” (Chritus Mansionem Benedicat). På söndagen firas Jesu dop.

Ortodoxa kyrkorna – julens början

För de flesta ortodoxa är 7 januari den stora juldagen eftersom man följer den julianska kalendern och inte den gregorianska. Syrisk-ortodoxa är dock ett undantag och följer den gregorianska. Denna helg firas Jesu dop genom att två kärl med vatten bärs runt under gudstjänsten, den ena med ett kors i som symboliserar Jesu dop, den andra symboliserar Johannes dop. Den rumänsk-ortodoxa kyrkan har också en tradition av att dyka efter ett kors som slängts i en isvak. Den som först når korset sägs bli frisk under det kommande året.

Equmeniakyrkan – insamling

Under hela jultiden och fram till slutet av januari pågår Equmeniakyrkans stora insamling till deras internationella arbete, ”Tänd ett ljus”. Många församlingar väljer att lägga ett särskilt fokus just under trettonhelgen på insamlingen.

– Jag har fått förfrågan från flera olika håll om att tala på fredagen. Jag kommer att predika i två sammanhang och särskilt lyfta fram vårt internationella arbete, säger Lasse Svensson, kyrkoledare.

Pingst – bön

Flera pingstförsamlingar har avstamps- och visionsmöten på fredagen eller söndagen. Många fokuserar även på särskilda böne- och fasteveckor den här tiden.

– Traditionellt har fredagen varit en stor dag då många församlingar haft årshögtider. Jag tror inte det är lika vanligt i dag, nu är det nog på söndagen som de flesta har upptaktsmöten, säger Daniel Alm, föreståndare för Pingst FFS.